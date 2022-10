GF Vip, la diretta è saltata per una furiosa lite tra Cristina e Gegia? L'indiscrezione parla di situazione estrema.

Nella giornata di mercoledì 5 ottobre, la diretta del GF Vip 7 è saltata per parecchie ore. Anche se la produzione sostiene che ci sia stato un guasto tecnico, sembra che il motivo sia un altro: una furibonda lite esplosa tra Cristina Quaranta e Gegia.

GF Vip: diretta saltata per una lite

Mercoledì 5 ottobre, la diretta del GF Vip 7, disponibile su canale 55 del digitale terrestre, ha iniziato ad avere problemi sin dalla mattina. In un primo momento, la produzione del reality più spiato d’Italia ha cercato di risolvere la questione mandando in onda spezzoni registrati, poi si è vista costretta ad interrompere la messa in onda, adducendo un “guasto tecnico”. Mentre attendevano di rivedere i Vipponi all’opera, i fan si sono lasciati andare ad ipotesi più o meno plausibili.

Qualcuno ha immaginato che l’interruzione fosse da ricollegare all’abbandono di Sara Manfuso, mentre altri ai problemi creati dal caso Marco Bellavia. Nelle ultime ore, però, si sta facendo strada un’altra possibilità: una furibonda lite tra due concorrenti.

Cristina contro Gegia: la diretta salta

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la diretta del GF Vip sarebbe saltata a causa di una lite tra Cristina Quaranta e Gegia. Pare che la discussione sia degenerata talmente tanto che la produzione del reality più spiato d’Italia si è visto costretto ad interrompere la messa in onda.

A lanciare questa ipotesi è l’esperto di gossip Amedeo Venza:

“Pare che il motivo sia proprio questo, oggi all’interno della Casa del GF Vip è scoppiata una lite furibonda. Sono arrivati veramente agli estremi tanto che hanno dovuto bloccare la diretta. Non so cosa sia successo di preciso ma questo pare sia il motivo”.

Qual è la verità sulla diretta saltata del GF Vip?

Al momento, non sappiamo se la versione fornita da Amedeo Venza corrisponda a verità o meno. Di certo, appena la diretta è tornata su canale 55, i telespettatori hanno assistito al ritiro di Sara Manfuso, pertanto potrebbe anche essere questo il motivo. Alfonso Signorini chiarirà la faccenda nel corso della prossima puntata? Staremo a vedere.