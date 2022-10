Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con gli altri concorrenti della settima edizione del reality. A riferirlo sono state fonti vicine alla produzione dello show condotto da Alfonso Signorini.

Marco Bellavia torna al GF Vip?

Si è scatenato un autentico putiferio sul caso di Marco Bellavia, che ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo essere stato emarginato e bullizzato dal branco nel momento in cui ha scelto di aprirsi con i coinquilini e ha esternato il suo disagio.

Sulla questione, si è focalizzata la quasi totalità della puntata del reality andata in onda nella serata di lunedì 3 ottobre.

A pagare le conseguenze del comportamento dei vipponi, che ha indignato i telespettatori e il popolo del web, due capri espiatori. Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico da casa con un televoto flash. Troppi, tuttavia, i personaggi coinvolti nella vicenda che sono rimasti impuniti, come osservato e ribadito sui social.

La vicenda, infatti, sembra essere ancora lontana dalla sua conclusione, anche in considerazione dei 3,3 milioni di telespettatori sintonizzati su Canale 5 che ha consentito al reality di conquistare oltre il 25% di share. Nonostante l’argomento sia stato sviscerato con maestria da Alfonso Signorini, è mancata la presenza in studio di Marco Bellavia.

Spunta l’ipotesi del confronto

Data la grande rilevanza che il caso Bellavia ha avuto tra i fan del reality targato Mediaset, si esclude che il Grande Fratello Vip lasci decadere la questione.

È più probabile, al contrario, che la produzione tenti di continuare a cavalcare l’onda, strumentalizzando l’accaduto. Inoltre, il format dovrà mettere a punto nuovi spunti narrativo dopo l’uscita di scena di alcuni dei concorrenti più forti – almeno sulla carta – dell’edizione.

Sulla base di quanto riferito da fonti vicine alla produzione, però, pare che Marco Bellavia potrebbe fare ritorno al GF Vip per un confronto con gli ex “carnefici”. Al momento, non è chiaro se il confronto avverrà dallo studio di Cinecittà oppure se l’ex conduttore di Bim Bum Bam farà brevemente ritorno all’interno della Casa. Non è da escludere, inoltre, che se Bellavia volesse, il confronto potrebbe avere luogo già nella prossima puntata attesa per la serata di giovedì 6 ottobre.