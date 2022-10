Messa con le spalle al muro dagli altri concorrenti Gegia si è finalmente decisa a scusarsi pubblicamente con Marco Bellavia.

Gegia: le scuse

In tanti nelle ultime ore si sono scagliati contro Gegia che forse anche per via dell’ironia del suo personaggio è stata esclusa dai rimproveri e dai provvedimenti per quanto accaduto a Marco Bellavia nella casa del GF Vip, dove lei e gli altri concorrenti hanno preso di mira l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

In queste ore i vipponi hanno chiesto a Gegia spiegazioni sul suo comportamento o le hanno fatto capire di non aver affatto gradito il suo modo di fare e per questo lei, confusa e dispiaciuta, si è recata in confessionale e ha deciso di scusarsi pubblicamente per quanto accaduto.

“Non ci sto capendo più niente. Va bene mi scuso. Mi scuso perché quello che ho pensato di lui rimane ma l’ho detto in maniera troppo forte, forse.

Il mio messaggio per Marco è: cerca di stare bene presto, scusami se ho sbagliato e spero che tu stia più sereno e più tranquillo”, ha dichiarato Gegia, contro cui l’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio avrebbe aperto un’istruttoria proprio a causa del caso Bellavia.

Nel frattempo si vocifera che l’ex conduttore tv potrebbe presto tornare nella casa del reality show e in tanti si chiedono questa volta come andranno le cose tra lui e gli altri concorrenti, che sono iniziate in salita.