Manuel Bortuzzo ha festeggiato la vittoria di Delia Duran al televoto e ha lanciato una frecciata a Soleil Sorge. Il padre Franco ha commentato sui social, con grande ironia.

GF Vip, Bortuzzo preferisce Delia a Soleil

Delia Duran ha ottenuto grande successo tra i telespettatori, ma anche tra tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

La donna ha battuto Soleil Sorge al televoto ed è stata candidata per la finalissima. Clarissa Selassié ha espresso la sua preferenza, chiedendo al pubblico di salvarla. A stupire più di tutti è stato Manuel Bortuzzo, che in passato ha avuto un bel rapporto con Soleil, ma a quanto pare ha una preferenza per Delia. “Manuel ha urlato: Sì, se lo merita di più” ha sottolineato Alfonso Signorini, in collegamento con la casa.

Il punto di vista di Manuel Bortuzzo

“Delia ha portato un po’ di diversità e non la vedo come una persona che deve per forza andare contro qualcuno per andare avanti. Si sta facendo il suo percorso” ha dichiarato Manuel Bortuzzo. Il nuotatore non ha fatto riferimenti a Soleil, ma lei si è sentita presa in causa. “Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma sopratutto era evidente che era contro di me” ha commentato l’influencer dopo la puntata.

L’ironia di Franco Bortuzzo

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha commentato la delusione di Soleil quando ha realizzato che il pubblico aveva preferito Delia Duran. L’uomo ha condiviso nelle storie di Instagram una foto di Soleil con l’espressione delusa. “Quando ti dicono che non sei la preferita” ha aggiunto, con tanto di emoticon di una scimmietta che si copre gli occhi.