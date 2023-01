Georgina Rodriguez ha partecipato ai Joy Awards 2023 e ha sfilato sul red carpet come una vera principessa araba: abito di velluto, gioielli preziosi e un meraviglioso hijab.

Il look di Georgina Rodriguez sul red carpet dei Joy Awards 2023

L’ambientazione in Arabia Saudita pare non essere stata un grosso problema per Georgina Rodriguez. Sabato 21 gennaio 2023 la compagna di Cristiano Ronaldo ha partecipato ai Joy Awards, il festival che premia gli artisti e le celebrità del mondo arabo, con ben 13 premi assegnati. Per l’importante occasione, la modella e influencer ha scelto un outfit che non è passato inosservato, ma che anzi ha reso giustizia alla sua straordinaria bellezza e al suo fascino elegante.

L’abito scelto da Georgina Rodriguez è una creazione del designer tunisino Ali Karoui: si tratta di un modello senza spalline e dallo spacco lungo sulla gonna, in velluto e di una sfumatura blu notte intensa ed elegantissima. La linea dell’abito, aderente e sensuale, ha messo in risalto la silhouette della modella e tutta la sua incredibile femminilità.

A risaltare il punto vita una cintura con fibbia di cristalli, mentre ai piedi Rodriguez ha scelto un paio di décolleté dorate firmate Le Silla.

Immancabili i gioielli a completare il look: orecchini, bracciali e un collier extra prezioso di Baharaini Kooheji. Georgina Rodriguez ha inoltre elegantemente rispettato il codice di abbigliamento previsto in Arabia Saudita: la modella, infatti, ha fatto in modo di coprire spalle e parte delle gambe (lo spacco non è rimasto indifferente agli occhi dei più), ma ha pensato bene di coprire tutte le braccia con un lungo paio di guanti. Tocco di classe e di rispetto, l’hijab: Georgina Rodriguez ha sfilato sul red carpet dei Joy Awards 2023 con un elegantissimo copricapo abbinato al vestito in velluto, che le ha coperto il capo e le spalle di un velo leggero.

Perché Georgina Rodriguez si trova in Arabia Saudita?

Georgina Rodriguez si è trasferita in Arabia Saudita con i suoi figli per restare accanto a Cristiano Ronaldo. Il calciatore, infatti, ha da poco ha firmato un contratto calcistico con l’AI-Nassar, squadra di calcio araba di serie A. Non avendo ancora un’abitazione tutta loro, la famiglia sta alloggiando in via temporanea presso il Four Season, uno degli hotel più lussuosi della capita saudita, Riyadh.

Che cosa sono i Joy Awards?

I Joy Awards sono la più grande cerimonia per riconoscere e onorare i risultati artistici del mondo arabo. Durante la serata sono assegnati 13 premi alle varie celebrità femminili e maschili nominate in vari generi e in varie categorie. La terza edizione dei Joy Awards, organizzata dalla General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita e co-ospitata da MBC Group ha avuto luogo sabato 21 gennaio 2023 in diretta dal Baker Al-Sheddi Theatre.

Le categorie premiate vanno dal cinema, alla televisione, alla musica, agli eventi sportivi e all’influenza digitale. Presente anche Turki Al-Alshikh, presidente della Global Entertainment Alliance. Tra le celebrità presenti alla grande serata, anche Mel Gibson, Amitabh Bachchan, Micheal Bay, Sofia Vergara e così via.