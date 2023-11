A Genova torna la Rolli Experience: pronta per un weekend a Palazzo?

A Genova è tempo di Rolli Experience. Siete pronte per trascorrere un weekend a Palazzo? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa bellissima iniziativa.

A Genova, dall’8 dicembre 2023 torna la Rolli Experience, un modo per trascorrere un weekend a Palazzo, immersi nei fasti di un tempo. I Rolli sono i palazzi che a Genova ospitavano i personaggi di rango e, i cosiddetti Rolli Days, sono appunto i giorni nei quali si possono rivivere gli antichi fasti. Un esperienza davvero unica e imperdibile, un modo per provare come dovevano sentirsi i nobili del Cinquecento e del Seicento. Per gli amanti della storia dell’epoca è senza dubbio un evento da non perdere. I Palazzi dei Rolli, oltretutto, sono anche patrimonio dell’Umanità Unesco e sono una delle attrazioni più bella della città ligure. Il Comune di Genova, in collaborazione con dei tour operator, ha ideato la Rolli Experience, ovvero un percorso esperienziale che consente l’accesso esclusivo alle dimore nobiliari e ai magnifici palazzi. Si tratta di un itinerario guidato che vi farà scoprire la storia e i tesori d’arte dei palazzi, ma ci saranno anche diversi momenti conviviali, tra cene di gala rinascimentali e aperitivi.

A Genova torna la Rolli Experience: il programma

Come abbiamo appena visto, a Genova torna la Rolli Experience, che sarà disponibile nei seguenti weekend: 8 -10 dicembre 2023, 15 – 17 dicembre 2023, 30 dicembre 2023 – 1 gennaio 2024 e 5 – 7 gennaio 2024. Ma, cosa prevede il programma? Scopriamolo adesso insieme:

1° giorno: alle ore 18.30 c’è l’appuntamento di benvenuto presso il Palazzo Tobia Pallavicino, ovvero uno dei 42 Palazzi dei Rolli, oggi sede della Camera di Commercio di Genova. Finita la visita del palazzo, ci sarà un aperitivo di benvenuto, con degustazione realizzata dai ristoratori di Genova Gourmet, in collaborazione con le Botteghe Storiche. Il pernottamento è in strutture ricettive cittadini situate nei Palazzi dei Rolli.

2° giorno: alle 10.00 visita guidata al centro storico, ai Palazzi dei Rolli e alle Botteghe Storiche e a seguire pranzo libero. Alle 16.00 è prevista la visita al Palazzo Sinibaldo Fieschi e a seguire aperitivo con dolci genovesi. Alle 19.30 visita al Palazzo Gio Vincenzo Imperiale e a seguire il Welcome Drink con vino rinascimentale e musici rinascimentali e Cena di Gala a tema rinascimentale. Per la sera di capodanno è previsto un intrattenimento dedicato. Come per il primo giorno, il pernottamento è in strutture ricettive cittadine situate nei Palazzi dei Rolli.

3° giorno: chek-out e partenza.

Il costo di questa esperienza dipende dalla struttura scelta e dal tour operator scelto, il prezzo comunque va dai 260 euro a persone e arriva fino ai 560 a persona.

E voi, cosa state aspettando per prenotate il vostro weekend a Palazzo?

