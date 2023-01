La nuova serie comedy-mistery Freeridge arriva su Netflix a partire dal 2 febbraio 2023. Spin-off di On My Block, la serie è comica e misteriosa.

Netflix ha annunciato la data di uscita di Freeridge, la serie comedy spin-off di On My Block. Dal 2 febbraio 2023 il pubblico della piattaforma avrà l’occasione di tuffarsi in un’esilarante commedia adolescente, tra maledizioni, sfortune e amicizie.

Freeridge: la trama della nuova serie spin-off di On My Block

Quattro amici adolescenti cercano di annullare una maledizione dopo che una strana vecchia scatola sembra portare disgrazie e molto altro nelle loro vite.

Questa è la descrizione che Netflix dà della serie-tv Freeridge, in arrivo sulla piattaforma a partire dal 2 febbraio 2023.

La serie in questione viene presentata come lo spin-off della serie-tv On My Block, trasmessa sempre dalla piattaforma nel 2018 e che aveva come protagonisti sempre un gruppo di adolescenti provenienti dal quartiere di Los Angeles nominato, appunto, Freeridge.

Lo spin-off, dunque, racconta la vita e la rivalità tra due sorelle e il loro gruppo di amici, i quali hanno la preoccupante sensazione di avere scatenato una maledizione mortale sulle loro vite.

La sfortuna sembra prendere il sopravvento su ognuno di loro e tutto il gruppo ha come obiettivo quello di tornare alla normalità onde evitare ulteriori pericoli.

Freeridge racconta in tono comedy la vita difficoltosa degli adolescenti e lo fa aggiungendo la chiave giallo-misteriosa legata al concetto di maledizione. Dopo il successo di On My Block (conclusa con la quarta stagione a ottobre 2021), Netflix ha pensato bene di rilanciare il progetto sottoforma di spin-off: il liceo Freeridge sta per tornare con nuove avventure misteriose in cui la parte comica farà da collante.

Il cast di Freeridge: chi sono gli attori e le attrici

Freeridge accoglie un cast giovane e dinamico, come bene si può immaginare considerando la trama e le tematiche trattate. Tra gli attori e le attrici dello spin-off, ci saranno: Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Ciara Riley Wilson, Tenzing Norgay Trainor. Accanto a loro, che sono i protagonisti assoluti, ci saranno anche altri nomi, quali Michael Solomon e Zaire Adams.

Dal cast di On My Block arriveranno: Paula Garcés nel ruolo di Geny Martinez, Eric Gutierrez nella parte di Ruben Martinez, Eme Ikowuakor nel ruolo di Dwayne Turner e Raushanah Simmons nelle vesti di Fran Turner.

Nel cast ci saranno anche Peggy Blow nel ruolo di Marisol Martinez.

Freeridge ha come co-creatrice Lauren Lungerich, nel ruolo anche di produttrice e showrunner. Con lei hanno collaborato anche Jamie Uyeshiro, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft e Jamie Dooner.

Quanti episodi ha Freeridge e dove vederlo

La nuova serie mistery-comica arriverà il 2 febbraio 2023 su Netflix. Il progetto, spin-off della serie On My Block, racconterà le avventure del gruppo di adolescenti in 8 episodi. Per potere accedere al contenuto, dunque, gli utenti dovranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, da scegliere tra quelli proposti. In base alla quantità di schermi coinvolti il prezzo dell’abbonamento varierà e le modalità di pagamento possono essere sia mensili, sia annuali.

L’attesa può definirsi quasi conclusa: Freeridge sta per fare il suo ingresso ufficiale su Netflix e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa accadrà alle vite dei protagonisti: stay tuned.