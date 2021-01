Tornata di moda negli ultimi anni, la frangia a tendina è la soluzione ideale per diverse esigenze, perché versatile, facile da gestire e veramente molto cool. Ecco qui di seguito a chi sta realmente bene e i look a cui ispirarsi.

Frangia a tendina: il must di stagione

Chiamata anche curtain bangs, la frangia a tendina è una tra le tendenze hair di stagione. Non solo il nuovo anno, ma anche quello passato, l’aveva rivista tornare in auge, insieme ad altri motivi in voga nei decenni passati, declinata in diverse varianti. Infatti, a seconda della propria esigenza e del proprio tipo di capello, la curtain bangs si adatta ad acconciature e styling differenti.

Facile da gestire e, come abbiamo appena detto, decisamente versatile, è la soluzione ideale per chiunque. Volete cambiare look e darvi un tono più sofisticato oppure amate alla follia la frangia ma la reputate troppo impegnativa? Allora questa è l’alternativa vincente, anche perché incornicia il volto, ma lasciandolo lo stesso aperto e libero. E ancora: grazie alla sua versatilità, si adatta a diversi tagli di capelli, sia lunghi che corti.

Quindi, per rispondere alla domanda iniziale “a chi sta bene?”, oseremmo dire “a chiunque”.

Vediamo qui di seguito come è meglio realizzarla e i look a cui ispirarsi.

A chi sta bene?

Che stia bene a tutte, è ormai assodato. Ma come ricrearla sui diversi volti? Abbiamo già detto che si tratta di un tipo di frangia versatile e in più, facilmente personalizzabile, in base a volti e tagli di capelli.

Se ad esempio avete un viso lungo e ovale o la fronte schiacciata, questa vi valorizzerà il viso. Se invece avete il viso tondo, una più aperta, lunga e leggermente sfinata, vi può aiutare a mascherare un po’ le linee rotonde. E infine, se avete un viso dritto e asciutto, questa vi renderà il tutto più dolce e armonioso.

Per quanto riguarda le lunghezze, la frangia a tendina sta bene sia ai capelli lunghi che corti. Se avete i capelli lunghi, potete abbinarla a delle onde morbide e selvagge per un effetto naturale.

Se invece avete i capelli ricci ricci, potete lasciarla anch’essa con un effetto curly ma definito. Vi basterà un po’ di schiuma per capelli ricci. Se però i vostri sono della serie “ogni riccio un capriccio”, allora è bene ripassarli con un ferro o con una piastra, per una tenuta più ordinata e duratura.

I vostri capelli sono corti e amate tenerli leggermente mossi? La frangia a tendina sarà il tocco in più per un look veramente sofisticato e cool. Se invece amate il liscio perfetto, giocate con gli accessori:

E ancora, se invece siete lisci spaghetto e capelli lunghi lunghi, la frangia di questo tipo renderà i vostri hairlook più particolari, un tocco brioso alla solita routine liscia:

Ultimo consiglio da seguire? Lasciatela il più naturale e morbida possibile, perché farà la differenza e vi darà una marcia in più in ogni look, dal più classico al più sportivo.