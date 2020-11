Se pensavate di non stare bene con la frangia o di metterci troppo a gestirla, vi sbagliavate. La nuova tendenza 2020-21 è la waft fringe per i capelli lunghi, ovvero una frangia aperta e dall’effetto molto naturale, veramente facile da ricreare e sistemare per tutti i giorni.

Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Waft fringe per capelli lunghi

La waft fringe è la frangia di tendenza per l’autunno inverno 2020-21: comoda, pratica e super versatile. L’ideale da portare sui capelli lunghi sciolti e lisci, sugli ondulati o su quelli appena ricci, oppure sui capelli raccolti o ancora, su un semi raccolto. Insomma, questo tipo di frangia sta bene veramente a tutti i tipi di capelli e acconciature.

Ma la cosa ancora più bella è che rende ogni viso più particolare e ricercato. Non si tratta infatti della classica frangia squadrata che taglia lo sguardo e rovina l’armonia del viso, è una frangia piuttosto naturale e molto semplificata. Libera di essere portata a tendine o legata con forcine o addirittura, tutta da un lato. A voi la scelta!

Da dove arriva?

Di ispirazione vintage, la waft fringe arriva direttamente dai rivoluzionari anni ’70. Era tornata di moda nei primi anni 2000 ed ora è ancora in voga tra celebrities e influencers. Da Kate Middleton ad Hailey Baldwin fino a Valentina Ferragni. Insomma, è la frangia più amata sul web, veramente facile da ricreare e da gestire e soprattutto adatta a diversi tipi di stili e mood. Infatti, come ben possiamo notare dalle foto sui social o su internet, con questa si possono realizzare varie acconciature, a seconda del look e dello stile.

Più bon ton e sofisticato come la duchessa Kate Middleton, oppure più easy e sbarazzino come Valentina Ferragni, oppure più mosso e naturale come Hailey Baldwin.

Sta bene a tutte?

Come abbiamo già detto sopra, la risposta è “Sì, sta bene a tutte”, sia a livello di acconciature sia a livello di visi. Anche perché è molto soggettiva e facilmente personalizzabile per quanto riguarda lunghezza e taglio. Si può ricreare più scalata oppure netta, lasciando un divario tra frangia e il resto dei capelli. Al di là del tipo di frangia che sceglierete, sappiate che la sua linea morbida addolcirà i tratti più spigolosi e invece renderà ancora più sofisticati i tratti già dolci.

Come ricrearla?

Che la si porti centrale o tutta di un lato o legata con forcine, ricrearla è veramente semplicissimo. Basta un tocco di spazzola per girare le ciocche verso l’esterno donando loro un effetto morbido e molto naturale. Volete mantenere l’effetto più a lungo? Fissatele con della lacca o con qualche goccia di olio per capelli. Attenzione a non ungerle troppo! E poi, per chi è amante delle waves selvagge, la waft fringe anch’essa leggermente mossa darà quel tocco in più all’intera acconciatura. Infine, per chi invece preferisce un raccolto preciso e ordinato, niente paura, le ciocche della frangia potranno tranquillamente essere inserite nella coda.