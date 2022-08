Jennifer Lopez è sicuramente una delle protagoniste assolute dell’estate 2022. Dopo il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck, il matrimonio, il doppio abito da sposa, lo chignon tiratissimo con baby braids (divenuto tendenza assoluta per la stagione estiva), Jlo è riuscita a entrare nuovamente nel giro delle notizie grazie al suo ultimo look sfoggiato proprio con il neo marito.

Sono infatti i suoi capelli ad avere attirato l’attenzione: una coda di cavallo per affrontare il caldo e una morbidissima e sensualissima frangia a tendina a incorniciarle il viso. La curtain bangs rientra perfettamente tra le tendenze che non muoiono mai e, sebbene sia accessorio degli anni ’70, ancora oggi dona armonia, grinta e un tocco di sensualità al viso di ogni donna.

La frangia a tendina: evergreen di classe e sensualità

Divenuta popolare grazie a Brigitte Bardot e Jane Birkin negli anni ’60 e ’70, la frangia a tendina – in inglese e più comunemente chiamata curtain bangs dagli esperti – è una forma di stile che difficilmente potrà tramontare. Avrà i suoi momenti di stallo, ma ciò non significa che si cancellerà dalle pagine delle acconciature e dai consigli degli esperti, anzi.

L’estate 2022 ne ha visto un fortissimo ritorno e Jlo lo ha confermato al mondo intero: la curtain bangs esiste ed è favolosa! Basta saperla armonizzare bene al proprio viso e creare una linea coerente con il resto della propria chioma e il gioco è fatto.

Bisogna ammettere che la frangia, in generale, è una scelta molto soggettiva e non sempre risulta la soluzione migliore per tutte. Ci sono da tenere in considerazione molti fattori, tra cui la forma del viso, la forma e l’altezza della fronte e tanti piccoli dettagli che, nell’insieme, fanno la differenza. Scegliere una curtain bangs significa andare a esaltare i propri punti di forza e “nascondere” o camuffare i piccoli difetti che non vogliamo rendere evidenti: non il contrario.

Sicuramente rispetto alle altre tipologie di frangia, quella a tendina è una delle più versatili; la sua lunghezza, infatti, può farla diventare un vero e proprio ciuffo e può di conseguenza essere adattata a qualsiasi look (cosa che non accade con la frangia pari, ad esempio). La frangia a tendina lunga rientra a tutti gli effetti nelle tendenze capelli per l’estate 2022; denominata anche “frangia a drappo”, essa sta bene a tutte le forme del viso e si adatta a ogni tipologia di capello, dal liscio al riccio.

Se volete essere al top, infine, è consigliabile abbinare la curtain bangs o a una coda alta come la meravigliosa Jlo, assicurandovi un risultato casual ma allo stesso tempo assolutamente raffinato e glamour, oppure potreste optare per una chioma sciolta dalla piega ondulata: a voi la scelta!

Una cosa è certa: con la frangia a tendina esalterete notevolmente i lineamenti del vostro viso e attirerete l’attenzione su tutti i vostri punti di forza maggiore. Per un tocco ancora più chic, scegliete un makeup adatto ai vostri colori o scegliete di osare con qualcosa di nuovo e super estivo.

Non ve ne pentirete, questo è certo!