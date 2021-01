Nuovo anno, nuova acconciatura: ecco i tagli di capelli da sfoggiare nel 2021.

Tagli capelli 2021

Finalmente in 202o è finito ed è iniziato il nuovo anno con tanta speranza e aspettative. Inutile ricordarlo, gli scorsi 12 mesi sono stati assolutamente da dimenticare.

Per dare un taglio netto col passato non c’è niente di meglio che partire dall’aspetto fisico e soprattutto dai capelli.

E se il mondo è proiettato in avanti, la moda capelli fa un tuffo nel passato, immergendosi nei tagli che hanno segnato le varie epoche. Per i prossimi 12 mesi saranno quindi di tendenza tagli particolari, che necessitano di cura e rifiniture, ma dal risultato sorprendente.

Se invece si preferisce avere un taglio comodo per recarsi il meno possibile dal parrucchiere, basterà optare per degli haircut scalati che non hanno bisogno di costanti rifiniture.

La parola magica è personalizzazione. Ogni viso è infatti diverso e si devono scegliere le acconciature per esaltarlo. Vietato quindi copiare quel taglio visto sulla rivista senza tener conto delle proprie caratteristiche. Un buon parrucchiere sarà in grado di ascoltare le richieste dei clienti e dare suggerimenti mirati.

Ecco le tendenze che saranno più in voga per i tagli di capelli nel 2021, da cui prendere ispirazione.

Mullet

Si parte subito con un taglio estremamente particolare ma che sarà destinato a spopolare nei prossimi 12 mesi.

Il mullet è un taglio sfilato, più corto nella parte alta e anteriore della testa e con delle lunghezze posteriori. La frangia può essere completa a tendina oppure più sbarazzina e spettinata. Per dare un aspetto ancora più grunge all’acconciatura basterà creare lo styling con dello shampoo secco per dare ancora maggiore volume alle radici.

Frangia curly

Un’altra delle tendenze che più saranno in voga in questo 2021 è la frangia mossa o riccia. In pieno revival anni ’70 è perfetta per chi ha un capello non liscio ma con onde o ricci. Certo, mantenerla non è semplice e non sta bene a tutti i visi. Particolarmente indicata per chi ha un viso rotondo o ovale, dà volume e proprio per questo è ideale per chi ha dei lineamenti, soprattutto la mandibola, ben strutturati. Insieme alla curly bang si sposano perfettamente delle sfumature più chiare rispetto al proprio colore di capelli per dare maggiore luce al viso.

Bob

Sempre lui, da anni è il re indiscusso dei tagli di capelli. Stiamo parlando del bob, un haircut che sta bene praticamente a chiunque ed è estremamente personalizzabile. Si adatta sia a chi ha una chioma liscia che a chi ha capelli mossi o ricci. Può essere scalato per maggiore volume o tagliato pari per un’aria più elegante e sofisticata. Il bob è anche un taglio furbo: c’è chi infatti si vede costretto a tagliare i capelli perché rovinati e si trova alla fine con un taglio di cui si innamorerà.

Long hair

Una chioma lunga e fluente è sicuramente uno dei trend che caratterizzeranno il 2021. I capelli che scendono sulla schiena sia scalati che lisci, sani e lucenti sono bellissimi da vedere ma richiedono costante cura. Fondamentale per avere delle belle lunghezze è spuntare la chioma almeno due volte l’anno e non utilizzare troppo spesso piastre e ferri, ma idratarla costantemente con il balsamo e usare il termoprotettore. E chi ha tagliato i capelli corti ma sogna averli lunghi? In questi casi per fortuna esistono le extensions, che se applicate da professionisti sembrano capelli veri.