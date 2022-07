Lo storico conduttore del Tg1, Francesco Giorgino, lascia in via definitiva la conduzione dopo ben 22 anni di carriera giornalistica.

Chi è il noto giornalista e che cosa sappiamo della sua vita e, ovviamente, della sua importante carriera? Scopriamolo insieme.

La vita e la carriera di Francesco Giorgino

Francesco Giorgino nasce l’8 agosto 1967 ad Andria e ha attualmente 55 anni. Fratello di Nicola Giorgino, sindaco di Andria per Forza Italia dal 2010, Francesco inizia la sua carriera giornalistica collaborando con l’emittente privata di Andira Telesveva; ancora non era diplomato.

A partire dal 1988 diventa giornalista pubblicista e si laurea in giurisprudenza due anni dopo all’Università di Bari. Post laurea lavora come responsabile di uffici stampa e collabora con diversi quotidiani, come Il Popolo e Il Globo.

Il suo ingresso in Rai avviene nel 1991, in particolare nella redazione di Unomattina, per poi diventare giornalista professionista nel 1993. L’anno dopo pubblica il suo primo saggio e nello stesso anno diventa addetto stampa di Giuliano Urbani.

A partire dal 2000 conduce l’edizione delle 13:30 del Tg1 e nel 2010 gli viene affidata in modo stabile la conduzione dell’edizione alle 20:00.

Sapevate che Francesco Giorgino è anche professore a contratto alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma? Ma non solo, dal 2013 è professore anche presso la Luiss Guido Carli sempre della capitale.

Non solo Tg1: Francesco Giorgini e la televisione

Francesco Giorgini non è solo professore e giornalista del Tg1; nel 2002 ha condotto il Dopofestival di Sanremo insieme a Simona Ventura, mentre nel 2003 ha interpretato se stesso nel film Natale in India.

Nel 2015, invece, è narratore di una puntata del programma Techetecheté.

L’ultima conduzione del Tg1: l’addio dopo 22 anni

Il 15 giugno 2022 Francesco Giorgino dice addio in via definitiva alla conduzione delle 20:00 del Tg1 e passa alla Direzione Editoriale per l’offerta informativa.

L’annuncio è arrivato dal Comitato di redazione della Rai attraverso una comunicazione: “Care colleghe e cari collegi, la Direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio 2022 il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che Giorgino avrebbe rifiutato il turno della rassegna stampa delle 6:30 del mattino, proposto dalla direttrice Monica Maggioni lo scorso maggio 2022. Pare inoltre che per sottrarsi a quella decisione, il giornalista avrebbe presentato anche dei certificati medici.

Non sappiamo con certezza che cosa sia successo e se ci siano state delle incomprensioni con la Direttrice, ma sicuramente il Tg1 perde uno dei suoi volti portanti. Infatti, Leonardo Metalli, componente il Cdr del Tg1, ha voluto salutare Giorgino così: “Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso, forse spigoloso per le sue convinzioni soprattutto se in disaccordo con me che ho un carattere impulsivo e molto diverso dal suo, ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale”.

“Sono sicurissimo – conclude Metalli – che questo passaggio porterà a nuovi grandi successi professionali in breve tempo”.

Vita sentimentale di Francesco Giorgino

Francesco Giorgino è felicemente sposato con Nicoletta Chiadroni (ha intrapreso la carriera in Rai come aiuto regista) dal 2009. La coppia non ha figli e non si hanno molte informazioni che li riguardano; sono entrambi molto riservati e tengono molto alla loro vita privata.