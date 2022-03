Floriana Secondi ha avuto un’accesa lite con Estefania Bernal all’Isola dei Famosi 2022. L’episodio è stato registrato durante un fuori onda.

Floriana Secondi contro Estefania Bernal

Non corre buon sangue tra Floriana Secondi e alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022.

Dopo aver litigato con Nicolas Vaporidis, l’ex vincitrice del Grande Fratello si è scagliata anche contro la modella Estefania Bernal, che al programma è in coppia proprio con il celebre attore. “Mi dispiace. Potete credere alla mia parola o no. Io mi sono trovata veramente male in questo gruppo. E parlo anche di te, cara Estefania. Perché sei falsa come i soldi del Monopoli. Sei falsa pure te. Basta, grazie. Ti ho pure elogiata”, ha tuonato Floriana durante un fuori onda, mentre Estefania ha prontamente replicato:

“Tu parli alle spalle, bellina.

Tu non lasci parlare, Floriana. Non puoi arrabbiarti con tutti! Tu non lasci parlare. Stai zitta un attimo che parla lui e poi parli di nuovo. Io parlo quando voglio.” L’ex gieffina allora le ha prontamente risposto: “Da quando ti hanno messo in coppia con certe persone… Quando si va con lo zoppo si impara a zoppicare. Questa è la verità.”

Floriana Secondi contro Nicolas Vaporidis

In precedenza Floriana Secondi ha avuto un’accesa lite anche con Nicolas Vaporidis, contro cui ha tuonato: “C’è un regolamento che ti porta a farti ritirare tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni.

Per cinque giorni siamo stati in un’area dell’albergo dove ci divideva un piano, ci hanno riferito che Nicolas non usciva mai dalla stanza, perché lui aveva il telefono. E’ stato lo zimbello del gruppo, lui è stato per cinque giorni al telefono. A me non interessa se Nicolas è sleale verso il gruppo. Non ho tollerato il suo modo di criticarci perché ci lamentavamo.”