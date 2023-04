Che cosa succede a un custode di un locale quando alcuni pupazzi si animano? Lo scopriremo nel nuovo film horror Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy’s ha finalmente una data di uscita. Il nuovo horror prodotto dalla Blumhouse e basato sulla nota IP videoludica sta per arrivare al cinema sottoforma di film/lungometraggio. Un sogno che per moltissimi appassionati sta per diventare realtà: andiamo a scoprire maggiori dettagli sul nuovo progetto horror.

Five Nights at Freddy’s: quando esce al cinema?

Quando sarebbe mai potuto uscire al cinema il nuovo film horror Five Nights at Freddy’s? Ovviamente nel periodo di Halloween!

Se vi state chiedendo quale sarà la data di uscita ufficiale del nuovo film diretto da Emma Tammi, sappiate che la risposta c’è: il 27 ottobre 2023 il film uscirà al cinema, quindi segnate la data sul calendario e non perdetevi il lancio.

Ad annunciare l’uscita del nuovo film è stata proprio la casa di produzione Blumhouse, che ha postato un contenuto sul suo profilo Instagram, caricando di emozione tutti i fan.

Di che cosa parla il film? La trama di Five Nights at Freddy’s

Difficile raccontare con sicurezza estrema la trama ufficiale del nuovo horror film. Ad ogni modo sappiamo che la storia del film racconterà le vicende di una guardia di sicurezza, Mike Schmidt, impegnata nel suo lavoro all’interno del locale Freddy Fazbear’s Pizza. Durante la sua primissima notte in veste di guardia, però, l’uomo si renderà presto conto che lì dentro c’è qualcosa di estremamente strano ed estremamente inquietante. Il custode si troverà dunque a scoprire tutti gli oscuri segreti che si celano dentro il locale e che, di base, emergono di notte. Provate a immaginare se tutti i robot presenti cominciassero ad animarsi: voi che cosa fareste?

La trama del film si ispira ovviamente alla trama del videogioco, dove il locale che in parte dà il titolo all’horror movie, è famoso sì per la pizza gustosa, ma anche per i suoi spettacoli di pupazzi animati, tra cui spicca proprio quello di Freddy Fazbear.

Non mancheranno ovviamente attimi di paura e di omicidi: suspense e terrore saranno i protagonisti.

Il cast di Five Nights at Freddy’s

Il cast del nuovo horror movie diretto da Emma Tammi è composto da:

Josh Hutcherson;

Matthew Lillard;

Elizabeth Lail;

Kat Conner Sterling;

Piper Rubio;

Mary Stuart Masterson

Accanto a Emma Tammi, alla regia, ci sono stati sia Scott Cawthon e Seth Cuddeback alla sceneggiatura.

Il successo del videogioco horror e la messa in produzione del film

Il film live action di Five Nights at Freddy’s è tratto dall’omonimo videogioco del 2014 di Scott Cawthon che ha da subito riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Il videogioco, un survival horror decisamente coinvolgente, ha ispirato la messa in produzione di un film horror, giusto per aggiungere un po’ di adrenalina a chi è già appassionato del game.

In realtà il film omonimo sarebbe dovuto essere prodotto da Warner Bros, ma nel 2017 è passato nelle mani di Blumhouse Production per motivi non ancora del tutto chiari ma che riguarderebbero incomprensioni e vari ritardi nella produzione.

Five Nights at Freddy’s arriverà al cinema e in streaming sulla piattaforma statunitense Peacock il 27 ottobre 2023: non ci resta che attendere.