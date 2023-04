Il prossimo 27 ottobre uscirà in America il film "Five Nights at Freddy's", tratto da una storia vera. Scopriamo insieme quale.

La casa di produzione Blumhouse ha annunciato l’uscita nei cinema statunitensi del film “Five Nights at Freddy’s“, film tratto dal popolare videogame, per il prossimo 27 ottobre, giusto alle porte di Halloween. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Five Nights at Freddy’s: la storia vera dietro al film

Il film “Five Nights at Freddy’s” è diretto dalla regista e produttrice Emma Tammi, nota per il film horror western soprannaturale “The Wind”. La sceneggiatura di “Five Nights at Freddy’s” è stata scritta da Emma insieme a Seth Cuddeback e a Scott Cawthon, che è anche il creatore originale del videogioco nel 2014.

Il film è incentrato sulla figura di Mike Schimdt, un uomo in difficoltà, che inizia a lavorare come guardia notturna al Freddy’s Fazbear, un ristornante in stile Chuck E. Cheese’s, dove, oltre all’ottima pizza, diverse mascotte animatroniche omicide vagano per l’edificio durante la notte. Di giorno, infatti, queste mascotte rimangono immobili nelle loro postazioni muovendo esclusivamente gli arti superiori e il busto quando ballano per intrattenere il pubblico, mentre durante la notte sono libere di vagare per tutto il locale, poiché se fossero lasciate spente per troppe ore i loro servomotori si danneggerebbero. Per questo il titolare del locale ha voluto che ci fosse una guardia notturna per controllare che le mascotte non distruggano la pizzeria. Già dopo la prima notte Mike si rende conto di quanto sarà difficile sopravvivere in mezzo a tutti questi animatronics assassini.

Una delle fonti di ispirazione del videogioco e quindi del film “Five Nights at Freddy’s” è stata la catena texana Chuck E. Cheese’s, caratterizzata appunto da veri animatronics, utilizzati per intrattenere il pubblico più giovane. Questi pupazzi avevano un palco a disposizione e si muovevano seguendo le note di brani musicali famosi, creando così una serie di spettacoli. Con le oltre cinquecento sedi non era affatto raro incappare in malfunzionamenti degli animatronics, dagli occhi che si muovevano all’impazzata a teste rotanti alquanto inquietanti. Secondo alcune registrazioni si venne a conoscenza di un incidente capitato nel 1987, durante il quale uno degli animatronics strappò a morsi parte della scatola cranica di una persona.

Five Nights at Freddy’s: il cast del film

Il film “Five Nights at Freddy’s” è un horror soprannaturale in uscita in America il prossimo 27 ottobre. A interpretare il ruolo del protagonista Mike Schmidt è l’attore statunitense Josh Hutcherson, noto per aver vestito i panni di Peeta Mellark nella trilogia di “Hunger Games” con Jennifer Lawrence e per i due film tratti dai romanzi di Jules Verne “Viaggio al centro della terra” e “Viaggio nell’isola misteriosa“. Nei panni di William Afton troviamo l’attore statunitense Matthew Lillard mentre Vanessa è interpretata dall’attrice statunitense Elizabeth Lail, nota per la serie televisiva di grande successo “You”. Infine Abby Schimdt è interpretata da Piper Rubio.

Five Nights at Freddy’s: quando esce

Il film di genere horror soprannaturale “Five Nights at Freddy’s” uscirà in tutti i cinema statunitensi il prossimo 27 ottobre, a ridosso di Halloween, la famosa festa del terrore. Non si conosce ancora la sua uscita in Italia.