La Serenissima è gremita di celebrità per la 78esima Mostra del Cinema e l’attenzione è rivolta soprattutto ai look dei vip che hanno calcato il red carpet. Da sempre è un’occasione per ammirare attesissimi film in anteprima ma anche gli abiti dell’haute couture indossati dalle star.

Festival di Venezia 2021: i look dei vip

Con il Covid-19 ancora presente in tutto il mondo, a Venezia si respira voglia di normalità: il desiderio di rivedersi in compagnia e tornare al cinema, e celebrare grandi eventi come questo. Il primo red carpet della kermesse cinematografica ha riportato sotto i riflettori quella dose di bellezza glamour a cui proprio la pandemia ci aveva un po’ disabituati. I film in concorso si contendono quindi la popolarità con i look sfoggiati dai vip, veri protagonisti del Lido di Venezia.

Penelope Cruz

La Mostra inizia con la premiere del film di Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, e nella stessa sera debutta anche la sua protagonista. Penélope Cruz sembra una diva di altri tempi sul red carpet: l’abito di Chanel punta sul grande classico contrasto bianco e nero, e il taglio fa il resto. Il suo make-up, molto intenso e marcato, abbinato a labbra rouge noir, esalta i suoi lineamenti.

Il tutto è rifinito da un’acconciatura scultorea dal piglio rétro.

Mariacarla Boscono

Charmant e divina, in un vestito indimenticabile di Jean Paul Gaultier. Mariacarla Boscono sfoggia magnifiche onde vintage, sapientemente scolpite a suon di gel e abbinate a una coda bassa. Il rossetto borgogna richiama sapientemente la nuance dell’abito.

Bianca Balti

In mezzo a tinte scure o neutre Bianca Balti illumina e colora la scena al Lido. L’abito di Dolce & Gabbana si presenta a balze ondulate, che quasi si abbinano alle onde della sua chioma. Il suo outfit è quanto di più spettacolare potesse chiedere un abito in fatto di volumi. Il tappeto rosso si tinge così di una nuance forte ed energica quale l’ocra. Gli accessori danno il tocco finale e la modella è a dir poco divina: decisamente promossa a pieni voti.

Serena Rossi

La madrina di questa edizione della mostra non poteva essere altro che delicata, sobria e incantevole per questa prima sera. L’effetto è riuscito perfettamente grazie ad un abito ricamato di Giorgio Armani Privé. Anche questa volta Serena Rossi brilla fra le stelle.

Helen Mirren

Veterana del grande schermo, Helen Mirren è una “star” nel vero senso della parola. Luccicante, quasi abbagliante, grazie ad un prezioso abito in paillettes di Dolce & Gabbana. Non poteva mancare la sua fedelissima headband, in pandant col vestito e che impreziosisce la sua chioma.

Alba Rohrwacher

Semplice ed elegante in Christian Dior, ma le labbra rosso carminio spiccano sulla pelle di luna di Alba Rohrwacher scaldata da spolverate di blush rosa. Niente contorno occhi intenso e i capelli raccolti in modo morbido.

Georgina Rodriguez

Georgina si fa ambasciatrice del total black con un completo di Ermanno Scevrino. L’attenzione è per il taglio dei capelli: un bel blunt bob, diviso in due da una riga centrale. Ultra solft il make-up e una collana argentata che spicca sulla scollatura.

Paola Turani

Il bel pancione di Paola Turani è avvolto da uno splendido abito blu scuro di Atelier Eme, dotato di un lungo strascico e che le lascia la schiena scoperta. Semplicità per la futura mamma: coda alta, liscia, ciuffo che cade sul viso e un make-up che mette in risalto i suoi occhi azzurri.

Greta Ferro

L’attrice e modella italiana ha decisamente valorizzato il vestito di Armani a taglio sirena blu notte, con schiena scoperta e dettagli nudi sul busto. Le labbra rosse spiccano sulla sua carnagione, mentre i capelli sciolti e mossi le danno quel giusto tocco di bellezza semplice e naturale.

Nicoletta Braschi e Roberto Benigni

La vera coppia protagonista della prima serata in laguna. Roberto Benigni, premiato con il Leone d’Oro alla carriera, e sua moglie Nicoletta Braschi sono riusciti di nuovo a catalizzare l’attenzione del pubblico, con la loro personalità ma questa volta anche con i loro look. Giorgio Armani ha messo la firma anche su questi abiti. L’attore appare più elegante che mai, in smoking e papillon scuro. L’attrice indossa un vestito nero, elaborato al punto giusto, che le lascia le spalle scoperte. I suoi occhiali vintage, dalla forma allungata, la fanno sembrare un’attrice degli anni della dolce vita. I due, insieme, sono un sodalizio di amore, lavoro ma anche fascino ed eleganza.