La 78esima Mostra Internazionale del Cinema ha trovato, anche quest’anno, una grande attrice come madrina. Da quando è arrivata in laguna Serena Rossi ha sfoggiato look eccezionali per il festival di Venezia, all’altezza dell’occasione.

Serena Rossi: i look del Festival di Venezia

La bellissima attrice partenopea, in quanto madrina di questa edizione 2021 della Mostra, condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura e a presenzierà ogni sera sul red carpet. Un momento importante per la carriera di Serena Rossi, che proprio il 31 agosto, giorno in cui è arrivata a Venezia, ha compiuto 36 anni.

In meno di 24 ore dall’inizio dalla Mostra abbiamo già potuto ammirare diversi outfit di Serena Rossi, azzeccati per ogni momento.

Total white all’arrivo

Il primo impatto con la laguna e i fotografi è stato sancito da un’elegante completo firmato Armani. Raffinata e sobria, Serena Rossi ha indossato una camicia dalle maniche scorciate, abbinata a un paio di pantaloni palazzo a vita alta che hanno slanciato ed esaltato la silhouette. Parola d’ordine di questo look: total white. Sul bianco di questo outfit spiccavano senz’altro le lenti scure degli occhiali da sole tondi, ma anche l’orologio di Baume & Mercier e dei preziosi gioielli Cartier.

Impeccabile anche nell’acconciatura: capelli raccolti in uno chignon e frangetta a tendina, con dei ciuffi laterali che le incorniciavano il viso.

Abito rosa per la sera

Come vuole la tradizione la sera stessa Serena è stata immortalata dai fotografi a piedi nudi sulle rive del Lido. Il look scelto per questo primo shooting veneziano ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di un classico modello a sirena, rosa fragola, decorato con paillettes e perline silver. Il corpetto ha una scollatura generosa ma sobria e le spalline sottili, mentre la è gonna lunga e ampia con una leggera imbottitura di tulle. La tonalità di rosso tendente al rosa si abbina perfettamente alla carnagione di Serena, che ha accantonato la frangia preferendo una coda di cavallo bassa. L’abito, firmato anch’esso da Re Giorgio Armani, fa parte della collezione Privé. A completare il tutto, l’iconico bracciale Just Un Clou a forma di chiodo di Cartier.

Questo look sensuale e sofisticato ha messo in risalto ancora una volta il fascino semplice e naturale di Serena Rossi. Una bellezza pura, l’apoteosi dell’italianità, che saprà stupire ancora in tutte le serate del Festival. Queste prime scelte di abbigliamento lasciano intuire che molto probabilmente vedremo altri outfit sobri ed eleganti, abbinati all’accessorio migliore di Serena: il suo sorriso smagliante.