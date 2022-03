Nonostante fosse in programma l’intervento di Fedez, i Ferragnez hanno festeggiato il compleanno di Leone con una festa indimenticabile. I genitori hanno regalato al primogenito un party a tema Supereroi e hanno scelto per lui un look da ometto.

Ferragnez: il compleanno di Leone

Lo scorso 19 marzo, Leone ha compiuto 4 anni. Considerando che i due compleanni passati sono stati molto diversi a causa della pandemia, Chiara e Fedez avevano organizzato un party con i fiocchi. Purtroppo, qualche giorno prima della festa il rapper ha ricevuto una brutta diagnosi: tumore al pancreas. L’intervento è stato necessario e, soprattutto, deciso in un lampo. E’ per questo che i Ferragnez hanno deciso di cambiare un po’ i piani per il compleanno di Leone.

Hanno comunque fatto un party, ma hanno invitato solo pochi intimi. Così facendo, infatti, hanno evitato che qualcuno potesse portare in casa il Covid, rendendo impossibile l’intervento di Federico.

Un party speciale a tema Supereroi

Come tutte le feste dei Ferragnez, anche quella per il quarto compleanno di Leone è stata organizzata fin nei minimi dettagli. Il tema scelto è stato quello preferito dal bambino, ovvero i Supereroi. Tutta la loro casa era decorata e piena di prelibatezze adatte ai più piccoli.

Non solo, Chiara e Fedez hanno chiamato anche alcune maschere dei personaggi più amati da Leo. Il party, anche se l’umore dei genitori non era alle stelle, è andato benissimo e il primogenito si è divertito tantissimo.

Il look di Leone

Chiara, da brava mamma, non ha trascurato neanche il look di Leone. Il bimbo ha sfoggiato una stupenda camicia bianca firmata Ralph Lauren, in vendita al prezzo di 75 euro, e un jeans del brand Ferragni, che costa 145 euro. A completare l’outfit un paio di mini Vans, identiche a quelle che adora papà Fedez.