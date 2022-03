In vista dell’intervento di Fedez, dovuto ad un tumore al pancreas, Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno di Leone in modo un po’ diverso. Avevano organizzato una festa con i fiocchi, ma hanno dovuto ridurre gli inviati per evitare problemi.

Le foto condivise dall’imprenditrice fanno il pieno di like.

Chiara Ferragni: il compleanno di Leone

Il quarto compleanno del piccolo Leone doveva essere diverso, ma è stato ugualmente bello. Chiara Ferragni, via Instagram, ha raccontato che aveva organizzato una festa bellissima per il suo ometto, ma la diagnosi di Fedez ha colpito la sua famiglia come un fulmine a ciel sereno. Il rapper è stato operato martedì scorso a causa di un tumore al pancreas e il compleanno di Leo è andato in scena il sabato precedente.

Pertanto, fare un grande party era troppo rischioso, soprattutto a causa del Covid. Nonostante tutto, Chiara e Fedez hanno festeggiato il primogenito nel miglior modo possibile: gli scatti dimostrano che il bimbo era felice come non mai.

Le parole di Chiara sul compleanno di Leone

La Ferragni, a didascalia di una serie di scatti del giorno del compleanno di Leone, ha scritto:

“Sabato scorso era il 4° compleanno di Leone. Avevamo organizzato una grande festa con tutti i suoi compagni di classe e amici visto che non aveva festeggiato davvero gli ultimi due anni a causa della pandemia, ma abbiamo dovuto cambiarla il giorno prima: papà ha dovuto subire un intervento chirurgico martedì ed è stato importante non diventare Covid prima (quindi non così tante persone coinvolte). Quindi abbiamo avuto solo i suoi cinque migliori amici e la famiglia. Il nostro umore non era dei più festosi, ma alla fine è stata una grande festa per il nostro piccolo. Sono grata per questi ricordi”.

Il compleanno è stato comunque bellissimo e l’intervento di Fedez è andato per il meglio.

Leone e Vittoria uniti come non mai

Nonostante la diagnosi di Fedez, Chiara e suo marito possono dirsi contenti della bellissima famiglia che hanno costruito. La Ferragni, dopo gli scatti del compleanno di Leone, ne ha condivisi altri che ritraggono i due fratellini insieme. “I nostri bambini“, ha scritto l’imprenditrice taggando il marito.