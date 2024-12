Fabio Fazio e gli ospiti imperdibili di Che tempo che fa

Un format amato dalla televisione italiana

Che tempo che fa è uno dei programmi più amati della televisione italiana, condotto da Fabio Fazio. Ogni puntata è un viaggio tra interviste esclusive, momenti di intrattenimento e approfondimenti su temi di attualità. La puntata dell’8 dicembre si preannuncia ricca di sorprese e ospiti di prestigio, pronti a raccontarsi e a intrattenere il pubblico.

Ospiti di fama internazionale

Uno dei momenti clou della serata sarà la presenza di Sting, una vera leggenda della musica internazionale. Insieme a lui, Giordana Angi porterà sul palco una sorpresa speciale, promettendo emozioni e musica di alta qualità. Non solo musica, però: anche il cinema avrà il suo spazio, con Luisa Ranieri che parlerà del suo ultimo film, Diamanti, diretto da Ferzan Ozpetek. L’attrice condividerà aneddoti e dettagli sul set, offrendo uno sguardo inedito su uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica italiana.

Commedia e gastronomia in primo piano

La serata non sarà solo dedicata alla musica e al cinema, ma anche alla commedia. Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani presenteranno il loro nuovo film, Io e te dobbiamo parlare, una commedia brillante che segna la loro prima collaborazione sul grande schermo. Gli appassionati di cucina troveranno pane per i loro denti con la presenza di tre dei volti più noti della gastronomia televisiva: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Il trio svelerà dettagli sulla nuova edizione di MasterChef Italia, offrendo ai fan del cooking show un’anteprima su cosa aspettarsi dalla prossima stagione.

Un mix di comicità e attualità

Come da tradizione, la puntata non mancherà di offrire anche spunti di riflessione sull’attualità, con approfondimenti giornalistici e la consueta comicità di Luciana Littizzetto. Non dimentichiamo il momento dedicato a Che tempo che fa – Il Tavolo, dove ospiti e collaboratori si riuniranno per discutere temi leggeri e curiosità. La puntata del 1° dicembre ha già regalato momenti memorabili, come l’ingresso rocambolesco di Giucas Casella, dimostrando che ogni serata è unica e ricca di sorprese.

Non resta che sintonizzarsi l’8 dicembre per scoprire tutte le novità e le sorprese di questa puntata straordinaria. Con grandi ospiti, momenti comici e approfondimenti di attualità, Che tempo che fa continua a confermarsi come uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. Per chi non potesse seguire la diretta, la puntata sarà disponibile in streaming su NOVE.tv e discovery+, permettendo di rivivere ogni attimo di questa serata speciale.