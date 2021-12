Eugenia China Suarez avrebbe fatto un’incantesimo d’amore a Mauro Icardi, per questo il calciatore avrebbe tradito la moglie Wanda Nara. La rivelazione di un influencer argentino vicino a Wanda Nara.

Eugenia China Suarez, incantesimo d’amore a Mauro Icardi: un nuovo retroscena

Il tradimento di Mauro Icardi a Wanda Nara è stato sulla bocca di tutti per molto tempo. La relazione del calciatore con Eugenia China Suarez è stata molto discussa e ora sono emersi nuovi dettagli al limite dell’assurdo. Il nuovo retroscena arriva direttamente dall’Argentina. Secondo i media argentini, alla base del tradimento dell’attaccante ci sarebbe un “amarre“, ovvero un incantesimo d’amore che gli avrebbe fatto la donna.

Eugenia China Suarez, incantesimo d’amore a Mauro Icardi: “l’agua de tanga”

La rivelazione è stata fatta da un influencer argentino molto vicino a Wanda Nara, come riportato da Fanpage. Al calciatore sarebbe stata fatta bere una pozione ottenuta tramite un rito magico, che lo ha soggiogato e lo ha fatto cadere in uno stato di grande attrazione per Eugenia Suarez. “Ecco come si prepara l’agua de tanga” ha spiegato nel dettaglio Mariano De La Canal, influencer, sul suo profilo Instagram, spiegando come funziona l’incantesimo che avrebbe subito Icardi.

Il tanga di cui si parla è realmente l’indumento intimo femminile.

Eugenia China Suarez, incantesimo d’amore a Mauro Icardi: un racconto assurdo

“L’idea è di far giacere lo slip in una ciotola con dell’acqua e poi mettere quel liquido in un infuso. La persona che si sta cercando di sedurre deve berlo. In questo modo la vittima verrà ‘stregata’ dalla proprietaria dell’intimo femminile” ha spiegato l’influencer. Ovviamente è una teoria del tutto assurda, ma questa follia sta già facendo impazzire gli utenti del web.