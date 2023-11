Nelle ultime ore ad accendere il web è stato un litigio social tra Emis Killa e Fedez. La scintilla che ha fatto scattare il duro scontro sembrerebbe essere proprio il caso di Shiva. Ma cosa c’entra l’arresto del giovane rapper? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Emis Killa e Fedez sono ancora amici? Il litigio dopo il caso di Shiva

Tutto è iniziato lo scorso 11 luglio, quando è avvenuta una sparatoria fuori dalla casa discografica di Shiva, dove due ragazzi sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco alle gambe. Tuttavia, una volta arrivati in ospedale, avrebbero rifiutato di svelare dettagli sull’incidente. Ma grazie alle telecamere di sicurezza e alle testimonianze raccolte da alcuni presenti, le forze dell’ordine sarebbero riuscite a ricostruire le dinamiche dell’evento. Tramite un video della Polizia di Stato, infatti, è possibile vedere lo svolgimento della sparatoria. Quella sera Shiva e alcuni suoi collaboratori scendono da un’auto nera e vengono aggrediti da due persone a volto coperto. Poco dopo si vede il rapper nascondersi in un palazzo e uscirne armato, sparando ai due ragazzi con il volto coperto. Secondo quanto riportato dalle indagini, si tratterebbe di un’aggressione nata a causa di precedenti tensioni nate tra artisti del mondo della musica trap milanese. Per Shiva è stata emessa un‘ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di tentato omicidio, possesso abusivo di arma da fuoco e esplosioni pericolose. Dopo questa notizia, diversi colleghi dell’artista hanno voluto dimostrare la loro solidarietà mandando messaggi di vicinanza sui social. Tra questi anche Emis Killa, che ha scritto: “Pur essendo neutrale in faide che non mi riguardano, non sono mai contento quando un giovane di talento finisce nelle grinfie dello stato. Vi vedo che godete nei commenti ogni volta che legano qualcuno, infamoni. Sto genere non sarà mai vostro. Sarete per sempre dei turisti. Oltre che infami”

Il litigio tra Emis Killa e Fedez dopo il caso di Shiva

Fedez non si è mostrato d’accordo con le dichiarazioni rilasciate da Emis Killa ed ha voluto dire la sua in una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio : “È successa una cosa strana: una parte preponderante della scena rap italiana non solo si è detta dispiaciuta per l’arresto di Shiva, ma alcuni, credo Emis Killa, ha parlato che è nelle grinfie dello stato“. Ha poi continuato dicendo: ” Immagina un ragazzino che segue tutta la scena rap e vede non solo ragazzini ma anche gente che ha 30-40-50 anni, che magari hanno famiglia e figli, dire ‘Shiva libero’ come se fosse un Julian Assange. E questa cosa può portare ad una percezione totalmente sbagliata del mondo, secondo me”. La replica di Emis Killa non si è fatta di certo attendere. Il rapper ha utilizzato parole molte dure nei confronti del marito di Chiara Ferragni: “Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico”. Al momento Fedez ha preferito rimanere in silenzio, non commentando ulteriormente la risposta di Emis Killa. Tutto questo però non promette bene. Come andrà a finire tra i due?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Perché tutti parlano di Giulia Stabile e Veronica Peparini: il misterioso litigio | DonneMagazine.it

Chanel Totti e Cristian Babalus condividono sui social un video mentre sfrecciano a 150 km/h in Lamborghini | DonneMagazine.it