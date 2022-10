57 anni, una carriera iniziata negli anni ’80 e una bellezza che sembra non svanire mai: Emanuela Folliero, conduttrice, attrice, ex modella e annunciatrice televisiva, ha fatto della sua passione un lavoro.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, tra vita privata e carriera lavorativa.

Emanuela Folliero: vita e carriera professionale

Emanuela Folliero è nata a Milano il 7 febbraio 1965 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 57 anni.

Dopo le scuole medie decide di iscriversi al Liceo Artistico, dove ottiene il diploma di maturità. La passione per il mondo della televisione e dello spettacolo la fanno esordire sul piccolo schermo proprio poco dopo il diploma, quando decide di partecipare al gioco di Rete 4 M’ama non m’ama.

Lavora anche come fotomodella, ma finalmente nel 1986 debutta ufficialmente in televisione. La sua occasione arriva con il programma sportivo Milan-Inter, in onda su Telenova, che sancisce il suo inizio di carriera. Conclude gli anni ’80 interpretando anche un piccolo ruolo nella serie-tv Licia dolce Licia in compagnia di Cristina D’Avena e successivamente diventando valletta ufficiale al gioco Conto su di te, in onda su Rai 2.

Allo scoccare degli anni ’90 Emanuela Folliero inizia a svolgere il ruolo di annunciatrice per la Fininvest, diventando nel giro di qualche mese l’annunciatrice ufficiale di Rete 4. Parallelamente a tale ruolo, Folliero conduce anche la rubrica I Bellissimi sempre di Rete 4 e, pensate un po’, manterrà tale ruolo fino a luglio 2018.

Dopo varie esperienze su Rai 4 (si ricorda anche Top venti e Unomania), Emanuela Folliero diventa molto popolare su tale rete e aumenta, per tale motivo, la sua presenza in altri nuovi format. Si ricordano, a tal proposito, Pomeriggio al cinema, Cinema d’estate, 4X7, Chi mi ha visto?, Affetti speciali, L’Italia del Giro e Ballo amore e fantasia (andato in onda dal 1998 al 2002).

Gli anni 2000 la vedono apparire in diversi format televisivi, ma anche i diversi progetti cinematografici (Merry Christmas di Neri Parenti è un esempio). Le menti più attente se la ricorderanno a fianco di Alberto Castagna in Stranamore, programma tv che ha debuttato nel 2005 e di cui diventa conduttrice dopo la morte dell’uomo, fino al 2009.

Dopo avere lavorato in Rai e in Mediaset, Emanuela Folliero approda anche su La5: è il 2012 e conduce i programmi Hollyfood – L’appetito vien guardando e Il meglio di me. In quegli anni alterna esperienze e reti televisive differenti, fino a quando, nel 2019 passa ufficialmente in Rai conducendo una rubrica dedicata ai sentimenti all’interno del programma Detto fatto, in onda su Rai 2.

Nel 2021 ha realizzato degli annunci dal profumo vintage in cui annunciava l’arrivo di WandaVision sulla piattaforma streaming Disney+.

La vita privata di Emanuela Folliero

La conduttrice è stata legata sentimentalmente a Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre 2020. Chiusa la relazione con il musicista, Folliero si fidanza con il manager Alessandro Salem, ma l’amore si concluderà dopo diverso tempo.

Dopo due storie finite male, Emanuela Folliero si fidanza nuovamente nel 2007 e lo fa con Enrico Mellano, dal quale ha anche un figlio. La sfortuna pare però essere sua alleata in amore e i due si separano due anni dopo, nel 2009. Nel medesimo anno, però, ritrova l’amore con Giuseppe Oricci e i due si sposano il 26 novembre 2018.