Nonostante tra le due sembra non scorra più buon sangue, la coppia delle storiche ex veline di Striscia la Notizia resta amatissima dal pubblico. Maddalena Corvaglia in bikini sfoggia un fisico strepitoso, ma non è l’unica: gli scatti che immortalano al mare Elisabetta Canalis non lasciano indifferenti i fan.

Con il suo costume bicolor e l’anello sulla pancia, l’ex velina rilancia una moda anni ’90.

Elisabetta Canalis rilancia la moda anni ’90

Si gode la vacanza in Messico con la famiglia e intanto sfoggia look che non passano inosservati. Fisico incantevole e fascino senza tempo, Elisabetta Canalis si concede alcune giornate tra sole, caldo e tanto relax. La moda è un punto di forza dalla showgirl sarda, che ha ammaliato i follower condividendo sul suo profilo Instagram alcuni scatti con un fiore tra i capelli e un costume intero, verde in vita e rosa nella parte alta.

Si tratta di un modello trikini: i fianchi sono scoperti e la particolarità risiede anche nell’anello al centro della pancia. Il mood anni Novanta è evidente e i fan apprezzano. Grazie alla Canalis, è in arrivo una nuova moda per l’estate 2022 ormai alle porte?