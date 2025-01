Il ritorno a Milano e il nuovo look

Di passaggio a Milano per impegni professionali, Elisabetta Canalis ha colto l’occasione per presentare una nuova colorazione capelli, perfetta per affrontare la fine della stagione fredda. Questo nuovo mood castano scuro, denominato ‘Havana’, è stato studiato per illuminare il viso durante le grigie giornate invernali. La scelta di un colore che richiama tonalità calde come il cioccolato e il tabacco dorato è un modo per portare un po’ di sole anche nei periodi più bui.

Un’intervista che svela la sua personalità

Durante un’intervista con Francesca Fagnani nella trasmissione Belve, andata in onda lo scorso dicembre, Elisabetta ha rivelato di sentirsi un mix tra un chihuahua e un pitbull, una descrizione che riflette la sua personalità vivace e affascinante. La ex velina di Striscia la Notizia sa come catturare l’attenzione del pubblico, non solo con il suo carisma, ma anche grazie al suo beauty team che la supporta nella ricerca della tinta perfetta al momento giusto.

Il backstage di uno shooting a Milano

Nel suo ultimo post sui social, Elisabetta ha condiviso il backstage di uno shooting a Milano, indossando un tailleur oversize color sabbia che mette in risalto la sua pelle abbronzata, frutto del sole californiano. La scelta di un look così audace e sofisticato è un chiaro segno del suo ritorno nella città che le ha dato il successo. La nuova colorazione capelli non è solo un cambiamento estetico, ma un modo per celebrare il suo legame con Milano e la sua carriera.

Il tocco finale: lo chignon disimpegnato

Per affrontare le lunghe giornate di lavoro e le attese sul set, Elisabetta opta per uno chignon disimpegnato, pratico e alla moda. Questo hairstyle, realizzato in modalità morbida con un top bun, è perfetto per non stressare troppo i capelli, specialmente considerando i frequenti styling a cui è sottoposta. La bellezza di Elisabetta risiede anche nella sua capacità di adattarsi e trovare soluzioni pratiche senza rinunciare allo stile.