Per il suo ritorno in Tv, la bella conduttrice Elisa Isoardi ha deciso di darci un taglio, ecco il suo nuovo look capelli.

Elisa Isoardi: il nuovo look capelli

La celebre conduttrice televisiva Elisa Isoardi ha deciso di cambiare look di capelli. Nuovo taglio e nuovo colore per la bella Elisa, che ha lasciato i suoi fan davvero senza parole. La conduttrice ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto del suo nuovo hair look, ricevendo tantissimi commenti di apprezzamento da parte dei suoi follower, compreso quello di un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Andrea Zezzola, a cui il nuovo look è senza dubbio piaciuto. Ma, che taglio ha scelto Elisa? La conduttrice televisiva ha deciso di accorciare un pò la chioma, optando per un caschetto corto e sbarazzino, unito a una frangetta che non solo le incornicia perfettamente il viso, ma che esalta anche il colore dei suoi occhi, che come molti di voi sapranno sono verdi. Il caschetto arriva poco sotto le spalle, mentre per quanto riguarda la frangia, essa può essere asciugata in diversi modi, come per esempio la si può dividere in due ciuffetti. Ma non è finita qui. Elisa Isoardi non solo ci ha dato un taglio, ma anche cambiato il colore dei suoi capelli, passando dal castano chiaro con riflessi ramati a un castano scuro.

Elisa Isoardi: il nuovo look capelli è perfetto per l’estate 2024

Come abbiamo appena visto, la conduttrice televisiva Elisa Isoardi ha cambiato look ai capelli, scegliendo un caschetto che arriva fino alle spalle arricchito da una frangetta che si può asciugare anche dividendo in due ciuffetti, come se fosse una frangia a tendina. Questo taglio è fresco e sbarazzino ed è uno dei tagli consigliati per questa estate 2024. Un taglio non troppo corto ma nemmeno troppo lungo, ideale per affrontare al meglio il caldo tipico di questa stagione. Anche la scelta della frangia è super cool, infatti è propria lei l’assoluta protagonista di questo 2024. Sempre più donne infatti stanno optando per la frangia, soprattutto per quella a tendina o per quella sfilata, senza dubbio più facili da gestire rispetto a una frangia piena. Ovviamente il consiglio è chiedere parere al proprio parrucchiere di fiducia, in quanto la scelta della frangia dipende molto anche dalla forma del viso di ognuna di noi. Insomma, se volete cambiare il vostro hair look, copiare quello scelto dalla conduttrice televisiva Elisa Isoardi può davvero rivelarsi la scelta vincente e di tendenza!

Elisa Isoardi: il nuovo look capelli per il sui ritorno in Rai

Elisa Isoardi ha scelto un momento particolare per cambiare look ai capelli, la conduttrice infatti è pronta a fare il suo ritorno in Rai. In realtà ancora non si sa esattamente quale programma condurrà la Isoardi, ma solitamente quando una donna cambia hair look è perché si sente pronta a nuove sfide. Sarà così anche per la belle conduttrice? Staremo a vedere.