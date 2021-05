Un film che affronta tematiche forti e molto attuali, un ritratto della Germania contemporanea e del clima che vi imperversa: E domani il mondo intero di Julia Von Heinz è disponibile sulla piattaforma Netflix

E domani il mondo intero su Netflix

Presentato ufficialmente alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, concorrendo per il Leone d’oro, e in concorso anche ai Premi Oscar 2021 per la categoria Miglior film straniero a rappresentare la Germania, E domani il mondo intero è disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming Netflix.

Si tratta di un film da non perdere, diretto dalla regista Julia Von Heinz, che affronta tematiche delicate e scottanti ma anche molto attuali.

E domani il mondo intero su Netflix: la trama

Luisa, la protagonista, è una giovane ragazza studentessa di legge e di famiglia benestante. Ben presto abbandona gli agi familiari perché si rende conto che è necessario agire nel presente, ostacolando l’ascesa della nuova destra e dei neonazisti.

Per questo si iscrive ad un collettivo studentesco Antifa insieme ai suoi amici Alfa e Lenor, scoprendo poi un possibile attentato futuro organizzato da un gruppo di neonazisti. I ragazzi però si pongono degli interrogativi importanti: è giusto fermare la violenza con altra violenza? La giovane Luisa è l’alter ego della regista ma rappresenta anche la lotta ideologica, gli interrogativi e lo spaesamento di tanti giovani nell’Europa contemporanea.

Il titolo, E domani il mondo intero in tedesco Und morgen die ganze Welt, è un verso della poesia Es zittern die morschen Knochen del poeta tedesco Hans Baumann, sostenitore del nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale.

La poesia diventò infatti, al tempo, uno degli inni del nazismo.

E domani il mondo intero su Netflix: cast

Per quanto riguarda il cast del film tedesco presentato agli Oscar 2021 per rappresentare la Germania nella categoria Miglior film straniero, E domani il mondo intero annovera una serie di giovani attori. Molti di essi sono alla prima esperienza importante su uno schermo e mostrano per la prima volta le loro doti nella recitazione, in particolare tra i nomi dei protagonisti. Tutti però si dimostrano all’altezza del ruolo, dando al film freschezza e giovinezza adatta al tema trattato.

La protagonista, Luisa, è interpretata dalla venticinquenne tedesca Mala Emde. La giovane attrice ha studiato teatro a Francoforte ed ha fatto le sue prime esperienze di recitazione in questo ambito. Dopo una serie di prove in film e cortometraggi, la Emde esordisce nel suo primo ruolo da protagonista nel docufilm Mia figlia Anne Frank nel quale interpretava appunto la giovane Anne e per il quale si è aggiudicata, nel 2015, il Premio per il cinema bavarese. Nel 2020 si è laureata in recitazione presso la Ernst Busch Academy of Dramatic Arts di Berlino.

A completare il cast, affiancando la giovane stella Mala Emde ci sono altri freschi volti. Luisa-Céline Gaffron nei panni di Batte, Noah Saavedra a interpretare Alfa, l’attore Tonio Schneider è Lenor, Andreas Lust è Dietmar, Nadine Sauter veste i panni di Peppa mentre Ivy Lißack è Leo e Hussein Eliraqui interpreta il ruolo di Ninja.