Dune – The Sisterhood: trama, cast, data di uscita, dove vederla

Dopo il successo di Dune e l'attesa del secondo film, è in arrivo anche Dune - The Sisterhood, la serie HBO prequel del film!

Dune è un film del 2021 di genere fantascientifico che vede tra i protagonisti Timothée Chalamet e che ha avuto un grande successo, conquistando il pubblico. Tratto dalla saga di romanzi di Frank Herbert, si rifà a un immaginario alla Guerre Stellari che – ancor prima del rilascio e considerato il successo dei romanzi – preannunciava il buon esito della pellicola.

Dune – The Sisterhood: trama della serie prequel

Tant’è che è attualmente in produzione Dune 2, ma non solo: già nel 2019, quando il primo film era ancora in corso di lavorazione, WarnerMedia aveva ordinato una serie tv che si collocasse prima dei fatti narrati nel film e, dunque, in parole povere, un prequel. Il progetto è andato a buon fine e HBO Max è attualmente al lavoro con la serie che si intitolerà Dune – The Sisterhood, letteralmente “la sorellanza”.

La storia raccontata in Dune – The Sisterhood sarà infatti narrata dal punto di vista femminile delle donne dell’Ordine Bene Gesserit e delle vicende che le vedono coinvolte all’interno dell’Imperium, tra intrighi politici e giochi di potere vari, mentre perseguono il loro piano: quello di raggiungere il pianeta Arrakis (noto come Dune). Le protagoniste saranno dotate di poteri straordinari di controllo sia fisico che mentale, che le renderanno dunque personaggi molto potenti.

Attualmente non si sa ancora di quanti episodi si comporrà precisamente la serie, ma potrebbero essere 8 o 10 come in stile HBO. Mentre sappiamo, poi, che Dune 2 arrivierà nelle sale il 13 novembre del 2023, non è ancora chiaro quando uscirà il prequel su HBO Max. Ma, forse, si parlerà del prossimo inverno anche per The Sisterhood.

Dune – The Sisterhood: cast del prequel di Dune

Allo stato attuale – il che fa immaginare che i lavori siano ancora in fase embrionale – stanno emergendo i primi nomi ufficialid del cast di Dune – The Sisterhood.

La produzione della serie ha rivelato però i volti di due attrici protagoniste, cui chiaramente ne andranno affiancati molti altri. Per ora sappiamo però che i ruoli principali saranno affidati a Emily Watson e Shirley Henderson. La prima (vista in Chernobyl) interpreterà infatti Valya Harkonnen e la seconda (vista in Trainspotting 2) Tula Harkonnen, da cui si evince di quale “sorellanza” parla il titolo della serie di HBO Max. Saranno proprio loro a sfoderare un certo tipo di potere, con il quale perseguiranno l’obiettivo della loro casata – appunto gli Harkonnen: distruggere gli Atreides. Pare che Valya sarà co-madre superiore dell’ordine Rossak, destinato poi a diventare ordine Bene Gesserit. Su Tula si hanno meno informazioni: sarà la sorella minore e, a sua volta coinvolta nella faida familiare, pare che assassinerà Orry Atreides.

Showrunner della serie sarà Diane- Ademu-John (che ha lavorato già a The Haunting of Bly Manor per Netflix). In origine doveva occupare questo ruolo Jon Spaihts, che si è però poi dedicato alla scenaggiatura di Dune 2. Sappiamo che Dune – The Sisterhood avrà poi Johan Renck (regista di Chernobyl, il che sembra suggerire una connessione nella scelta di una delle attrici, con cui ha già lavorato) alla regia almeno per i primi due episodi.