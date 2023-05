Dove è stato girato Profilo Falso? La nuova serie tv Netflix ha diverse location, tutte molto belle. La serie tv parla di un argomento molto attuale, ovvero il catfishing.

Dove è stato girato Profilo Falso? Le location della serie tv



Profilo Falso è una nuova serie tv Netflix davvero molto interessante, perché tratta un argomento particolarmente attuale e sempre più diffuso, avvero il catfishing. Ma dov è stata girata questa serie tv? Le location scelte per l’occasione della prima stagione sono diverse. Le riprese della serie si sono concentrate in America, più precisamente a Chicago e a Los Angeles, ma anche in altri luoghi della California. Una location studiata a pennello, per riprendere i toni di questa serie tv, di genere thriller, con qualche accenno di genere drammatico e romantico. La serie tv porta il catflishing sul piccolo schermo, cercando di svelare i lati più oscuri dei profili falsi sui social network. Una serie che riesce a spiegare perfettamente cosa succede quando una persona circa in modo disperato una relazione importante. Questa ricerca così ossessiva dell’amore, può portare le persone a diventare più fragili e a cadere in alcune trappole che sono davvero molto pericolose e che coinvolgono persone che fingono di essere chi in realtà non sono. La trama di questa serie tv è sicuramente molto appassionante, ricca di colpi di scena e in grado di coinvolgere profondamente il pubblico. Le location sono state studiate con attenzione e contribuiscono a rendere la storia più reale e più credibile. L’appuntamento con Profilo Falso è previsto per mercoledì 31 maggio 2023 su Netflix.

Profilo Falso: anticipazioni della nuova serie Netflix



Le anticipazioni della trama della serie tv Profilo Falso hanno svelato in primo luogo che si parla di catfishing e che viene mostrato il lato oscuro delle identità online, che possono ingannare e creare giochi e trappole molto pericolosi. Le protagonista di questa storia si chiama Camila ed è una donna in cerca dell’amore. Ha così tanta voglia di incontrare l’uomo dei suoi sogni che decide di iscriversi ad una app di incontri e creare un profilo molto sexy. Un gioco che la porterà direttamente tra lai braccia di Fernando, un uomo molto affascinante, che nasconde anche un lato oscuro. Fernando non è realmente chi dice di essere, non si chiama così e non è neanche single. A questo punto Camila finisce dentro una vera e propria trappola messa in scena da Fernando, entrando in un circolo di potere e sesso proibito. La donna cercherà in tutti i modi di indagare sulla vera identità dell’uomo e di capire come vendicarsi delle sue promesse non mantenute e delle sue bugie, ma la rete di Fernando sarà davvero molto stretta e la vita di Camila diventerà un vero e proprio incubo. La donna dovrà cercare in tutti i modi di riprendere in mano la sua vita e di uscire da questa devastante situazione, che ha profondamente cambiato la sua vita in peggio.