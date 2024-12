Non riuscite a dormire dopo l'allenamento? Ecco qualche consiglio per riuscirci.

Siete tra coloro che dopo un allenamento serale non riescono a prendere sonno? Bene, in questo articolo andremo a vedere insieme qualche consiglio utile per riuscire a dormire.

Allenamento serale: perché si fa fatica a dormire?

Oggi sempre più persone fortunatamente capiscono l’importanza di fare una regolare attività fisica. Tra il lavoro e i vari impegni molte persone però riescono ad allenarsi solamente la sera e, ciò, può ripercuotersi sul sonno. Sono tante infatti le persone che dopo un allenamento serale poi non riescono a dormire e, sappiamo bene, quanto dormire bene sia fondamentale per la nostra salute psicofisica. Ma, perché si fa fatica a dormire dopo un allenamento serale? Dopo un sessione di allenamento ci vuole del tempo affinché i valori tornino normali, ovvero ci vuole tempo perché il corpo passi alla modalità riposo. Inoltre entra in gioco l’adrenalina, per smaltirla vi vuole un pò di tempo, altro motivo per cui si fa fatica a dormire dopo un allenamento. Cosa fare quindi? Vediamo insieme qualche consiglio utile.

Allenamento serale: come fare per dormire meglio

Come abbiamo appena visto, dopo un allenamento serale è difficile prendere sonno. Cosa fare quindi per riuscire a dormire bene? Vediamo insieme qualche consiglio utile:

Orari allenamento : un modo per riuscire a dormire bene è quello di cambiare l’orario di allenamento, come svegliarsi prima la mattina e allenarsi prima di andare a lavorare. Non tutti però lo possono fare, per molti è la sera l’unico orario possibile. In questo caso cercare almeno di anticiparlo un pò, l’ideale sarebbe almeno 3 ore prima dell’ora in cui andate a dormire.

: un modo per riuscire a dormire bene è quello di cambiare l’orario di allenamento, come svegliarsi prima la mattina e allenarsi prima di andare a lavorare. Non tutti però lo possono fare, per molti è la sera l’unico orario possibile. In questo caso cercare almeno di anticiparlo un pò, l’ideale sarebbe almeno 3 ore prima dell’ora in cui andate a dormire. Intensità: un altro consiglio è quello di diminuire l’intensità dell’allenamento, meglio fare meno tutti i giorni, che tanto solo alcuni giorni.

un altro consiglio è quello di diminuire l’intensità dell’allenamento, meglio fare meno tutti i giorni, che tanto solo alcuni giorni. Caffeina : evitare di bere caffè o bevande energetiche la sera, anzi sarebbe meglio non berle dopo le 16.00.

: evitare di bere caffè o bevande energetiche la sera, anzi sarebbe meglio non berle dopo le 16.00. Defaticante: una volta finito l’allenamento, cercate di rilassare il vostro corpo con un defaticamento, unito ad almeno cinque minuti di respirazione profonda e consapevole.

una volta finito l’allenamento, cercate di rilassare il vostro corpo con un defaticamento, unito ad almeno cinque minuti di respirazione profonda e consapevole. Alimentazione : evitate di mangiare troppo pesante la sera, altrimenti sarà un altro motivo in più che vi porterà a non dormire o a dormire male.

: evitate di mangiare troppo pesante la sera, altrimenti sarà un altro motivo in più che vi porterà a non dormire o a dormire male. Acqua: essere ben idratati aiuta anche a dormire meglio, l’acqua però va bevuta durante la giornata, non bevete solamente la sera, anche perché altrimenti vi alzerete un sacco di volte per andare in bagno.

Allenamento serale: l’importanza di dormire bene

Una sana alimentazione, una regolare attività fisica e il dormire bene sono essenziali per il nostro benessere e per la nostra salute. Come detto sarebbe meglio allenarsi in altre ore del giorno invece che la sera ma, per tante persone, può non essere possibile. Quindi bisogna cercare di trovare un equilibrio in modo che non si debba rinunciare ad allenarsi ma in modo che si possa dormire bene, almeno 7 ore per notte. Sopra abbiamo visto alcuni consigli per poterlo fare, l’unica è provare e vedere se col tempo il vostro sonno migliora o meno.