Quali sono i reali benefici del bere tanta acqua? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Bere tanta acqua: perché è importante?

Il nostro copro è composto da circa il 65% di acqua, e già questo ci fa capire quanto sia importante bere acqua ogni giorno. Per la salute del nostro organismo bere acqua è fondamentale, non solo per idratarsi ma anche per mantenersi in salute. Bere tanta acqua ogni giorno ha davvero tantissimi benefici, che andremo a vedere più avanti. In linea generale si consiglia di bere dai 2 ai 2,5 litri al giorno, a seconda della corporatura. Diciamo però la verità. Bere così tanta acqua ogni giorno è difficile, anzi per molti è un compito quasi impossibile. Vuoi perché ad esempio nei mesi freddi ce meno voglia di bere, vuoi perché abbiamo talmente tante cose da fare ogni giorno che ci “dimentichiamo di bere”, vuoi perché non crediamo a quanto bere realmente tanta acqua ogni giorno possa farci bene. Adesso quindi andiamo a vedere insieme quali sono tutti i reali benefici del bere tanta acqua ogni giorno.

Bere tanta acqua: i reali benefici

Bere tanta acqua è fondamentale per la nostra salute, anzi porta con sé davvero tantissimi benefici. Vediamoli adesso insieme:

Lubrifica muscoli e articolazioni : il 75% dei muscoli è composto da acqua perciò al fine di migliorare le nostre performance bere tanta acqua è essenziale.

: il 75% dei muscoli è composto da acqua perciò al fine di migliorare le nostre performance bere tanta acqua è essenziale. Previene secchezza orale: idratandosi correttamente si evita la secchezza orale che può influire nel deglutire male, nell’articolare male alcune parole e nella comparsa di carie.

idratandosi correttamente si evita la secchezza orale che può influire nel deglutire male, nell’articolare male alcune parole e nella comparsa di carie. Salute della pelle: anche la nostra pelle ne beneficia ottenendo un aspetto più tonico e più luminoso, basta pensare a quante creme per la skincare oggi esistono a base di acqua.

anche la nostra pelle ne beneficia ottenendo un aspetto più tonico e più luminoso, basta pensare a quante creme per la skincare oggi esistono a base di acqua. Regola la temperatura corporea: bere tanta acqua aiuta anche a regolare la temperatura del nostro corpo.

bere tanta acqua aiuta anche a regolare la temperatura del nostro corpo. Aiuta il sistema digestivo: favorisce il transito intestinale ed aiuta contro la stitichezza.

favorisce il transito intestinale ed aiuta contro la stitichezza. Migliora la vista: aiuta a mantenere gli occhi sani, in quanto sono fatti al 90% di acqua.

aiuta a mantenere gli occhi sani, in quanto sono fatti al 90% di acqua. Pressione sanguinea: aiuta a mantenere buona la pressione sanguinea.

aiuta a mantenere buona la pressione sanguinea. Previene i danni ai reni : molti problemi ai reni sono dati dal bere troppa poca acqua.

: molti problemi ai reni sono dati dal bere troppa poca acqua. Elimina i rifiuti corporei : elimina sostanze di scarto.

: elimina sostanze di scarto. Si respira meglio: l’acqua fluidifica il muco che riveste le vie aeree e i polmoni.

l’acqua fluidifica il muco che riveste le vie aeree e i polmoni. Sostanze nutritive: l’acqua trasporta sostanze nutritive utilissime per il nostro corpo.

Bere tanta acqua: come fare?

Quindi bere tanta acqua, almeno 2 litri, ogni giorno è davvero fondamentale per la nostra salute in generale. Abbiamo visto infatti quanti sono i reali benefici del bere tanta acqua. Come detto precedentemente non è facile riuscirci ogni giorno ma esistono però dei trucchetti, come ad esempio il tenere sempre con sé una borraccia aiuta o mettersi un promemoria ogni ora sul cellulare che ci ricorda di bere eccetera. La cosa importante è cercare di bere con regolarità durante il corso della giornata e non ritrovarsi magari a bere tantissimo solo al mattino, o solo la sera.