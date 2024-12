Un’uscita al golf che fa parlare

Recentemente, Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, ha attirato l’attenzione del web durante una visita al Trump International Golf Club di Palm Beach. Indossando una maglietta bianca da golf, pantaloni neri e scarpe, Trump si è mostrato rilassato mentre salutava i visitatori, chiedendo loro se si stessero divertendo. Ma ciò che ha davvero colpito è stato il suo inconfondibile ‘hat hair’.

Il mistero del ‘hat hair’

In un video condiviso su X, Trump è apparso con un cappello rosso tra le mani, ma non è stato il suo saluto amichevole a far discutere, bensì il suo look. A prima vista, molti hanno pensato che avesse cambiato drasticamente acconciatura, poiché i suoi capelli sembravano pettinati in modo diverso rispetto al solito stile voluminoso. In realtà, si trattava del suo caratteristico ‘hat hair’, che ha creato un cambiamento inaspettato nell’aspetto.

Le reazioni del web

Il web non ha perso tempo nel commentare l’episodio. Un utente ha scritto: “Cosa hanno fatto ai suoi capelli?”, mentre un altro ha esclamato: “Il miglior ‘hat hair’ di sempre!”. I