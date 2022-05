Alessandro Cattelan è stato uno dei presentatori dell’Eurovision di Torino, appena terminato con il meritato successo conseguito dall’Ucraina. Il presentatore ex Sky, è intervenuto in collegamento da remoto con Domenica In per parlare di questa sua esperienza.

Domenica In, le parole di Alessandro Cattelan sull’Eurovision

Cattelan non è ancora tornato a casa dopo la fine dell’Eurovision Song Contest 2022: “Sono ancora in albergo a Torino, mi sento stanco e ‘stropicciato’.” Per quanto riguarda la kermesse il conduttore ha detto: “Mi sono divertito e poi c’erano tutti gli ingredienti giusti per concedersi qualche momento di show, sono contesti in cui mi trovo bene.”

Il ricordo del primo incontro con i Maneskin

Molti fan del programa X-Factor si ricorderanno che Cattelan aveva ovviamente già incontrato i Maneskin.

Alessandro ha raccontato a Domenica In la sua emozione nel rivederli adesso, all’apice del loro successo mondiale, dopo averli conosciuti quando erano solo un gruppo di giovani ragazzi di belle speranze: “E’ stato bello perché davvero mi ricordo la prima volta che ho visto i Maneskin alle audizioni di X Factor e già vedendoli già capivi che avevano qualcosa di diverso dagli altri. È stato un cerchio che si è chiuso.”