Per stare in forma e sfoggiare un fisico sano, sono diverse le diete che si possono seguire. Nei regimi alimentari si consiglia di non rinunciare ai pasti, ma digiunare la sera può aiutare a perdere peso. Vediamo in che cosa consiste questo digiuno e come seguirlo nel modo migliore possibile.

Digiunare la sera per dimagrire

È sicuramente la base principale della dinner cancelling, ovvero un regime alimentare che aiuta a perdere peso e che porta, come dice il nome, a cancellare la cena, quindi a non mangiare in questa fascia oraria. Digiunare la era ha aiutato anche Fiorello, mattatore dell’ultimo Festival di Sanremo, a perdere peso ed essere in forma smagliante. In base a questo regime alimentare non è possibile assumere cibi solidi dopo le ore 17.

Eliminare i chili di troppo in vista della bella stagione, ma non è sempre facile e grazie a questa dieta si possono perdere fino a 3 kg in due settimane. Digiunare la sera potrebbe non essere un regime così semplice da seguire, ma si consiglia, come per ogni dieta, di farsi consigliare da un esperto del settore per capire se è adatta al vostro fisico.

In base a questa dieta, nota anche come dinner cancelling, bisognerebbe, dopo i due pasti della colazione e del pranzo, compreso gli spuntini di metà mattina e della merenda, non consumare nulla dopo le 17. L’unica cosa che è concessa sono tisane e acqua. Una soluzione molto rapida, ma non adatta a tutti e che, in poco tempo, permette di ottenere ottimi risultati.

Nella prima parte della giornata è assolutamente consentito mangiare, in quanto in questa fase, grazie alle varie attività che si compiono e al metabolismo, è possibile bruciare molte più calorie. L’apporto calorico tende a ridursi quasi a zero nel tardo pomeriggio e verso la sera, proprio perché si tende a consumare meno.

Per chi non sapesse come digiunare la sera e strutturare questa dieta, ecco un esempio di menù che è possibile seguire:

Colazione: yogurt, caffè o tè insieme a un frutto o dei cereali

yogurt, caffè o tè insieme a un frutto o dei cereali Spuntino di metà mattina: yogurt o muesli

yogurt o muesli Pranzo: frittata con due uova oppure riso con verdure

frittata con due uova oppure riso con verdure Merenda: un po’ più sostanziosa, dal momento che fino al giorno dopo non è più possibile mangiare nulla, quindi a base di panino integrale con formaggio spalmabile e affettati magri.

Digiunare la sera: benefici

Una dieta del genere, seguita anche da un personaggio dello spettacolo quale Fiorello, comporta, proprio come è accaduto al noto showman una serie di benefici. Digiunare la sera aiuta ad allinearsi nel modo migliore al ritmo circadiano dell’organismo e, inoltre, un regime del genere, permette di bruciare il grasso corporeo in eccesso aiutando a perdere peso e dimagrire.

Durante questo digiuno serale, il metabolismo basale tende ad aumentare, per cui le calorie tendono a bruciarsi rapidamente con notevoli vantaggi e miglioramenti sul fisico. Digiunare la sera non comporta, soltanto benefici, dal punto di vista del fisico, ma anche psicologici, in quanto migliora sia la concentrazione che l’energia.

Porta a un miglioramento dei valori della glicemia e del colesterolo con notevoli vantaggi in altri aspetti e benefici. Aumenta la durata della vita riducendo il processo d’invecchiamento, prevenendo anche dal rischio di ammalarsi di patologie quali il morbo di Alzheimer.

Digiunare la sera aiuta a ridurre i processi infiammatori migliorando la qualità anche del sonno, in quanto si riesce a dormire e riposare bene senza dare la colpa agli alimenti che si è assunto prima di andare a dormire. Si ha un dimagrimento migliore e molto più sano, oltre che duraturo nel tempo.



