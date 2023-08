Da Levante ad Aurora Ramazzotti: le artiste diventate mamme di recente

Molte artiste italiane famose sono diventate mamme recentemente, alcune delle quali durante l’anno in corso. Diventare mamma è un’emozione incredibile e queste donne famose hanno condiviso questa grande gioia con tutti i fan.

Le artiste diventate mamme di recente: Levante e Bianca Atzei

Diverse artiste sono diventate mamme di recente e hanno mostrato ai loro fan i loro figli, con grande orgoglio e grande gioia, come Levante e Bianca Atzei. Diventare mamma è davvero una grande emozione, una delle più belle che una donna possa provare, e queste artiste italiane hanno avuto modo di raccontare queste nascite e questi momenti di grande felicità ai propri fan, svelando come è andato il parto e mostrando anche molti scatti e molti video dei teneri momenti in famiglia. Tra queste troviamo prima di tutto Levante, diventata mamma il 13 febbraio 2022. La nascita della sua piccola Alma Futura ha cambiato completamente la vita della cantante, che ha sempre raccontato la maternità in modo molto schietto e sincero, parlando spesso della depressione post partum. La cantante ha raccontato che dopo il parto aveva iniziato a non riconoscersi più, sia fisicamente che mentalmente. Una prova grande quella della maternità, che rimane una delle gioie più grandi, ma che nasconde anche qualche lato più oscuro, di fragilità e di insicurezze. Levante ha raccontato di non aver mai pensato di diventare mamma perché era molto concentrata su se stessa, ma di aver compreso che è stata in realtà la scelta più giusta che potesse fare. Il 18 gennaio 2023, invece, è nato il primo figlio di Bianca Atzei, avuto con il compagno Stefano Corti. Il piccolo Noa Alexander ha portato grande felicità all’interno della famiglia, come fanno tutti i figli, e ha realizzato il grande desiderio di maternità della sua mamma. La cantante ha sempre voluto sottolineare che prima di essere madre è una donna e per questo non vuole rinunciare alla sua femminilità, come è giusto che sia. Le artiste riescono sempre a mostrare i tanti lati della maternità, creando empatia con moltissime donne che affrontano quotidianamente le sfide più difficili, ma anche più belle, dell’essere mamma.

Le artiste diventate mamme di recente: Nina Zilli e Aurora Ramazzotti

Levante e Bianca Atzei non sono le uniche artiste italiane che di recente hanno avuto un figlio. Nella lista troviamo anche un’altra loro collega, ovvero Nina Zilli. La cantante è diventata mamma il 2 giugno 2023 e la nascita della sua piccola Anna Blue è stata condivisa sui social network. La piccola è nata dal suo amore con il collega Danti, che procede dal 2021. Anche lei, proprio come le sue college, ha deciso di rivendicare la sua femminilità e la sua sensualità, nonostante si stia adattando alla sua nuova vita da mamma. Lo ha dimostrato con alcuni scatti social. In un monologo pronunciato a Le Iene, qualche mese fa, la cantante aveva ammesso di non essere una mamma sicura di sé e di avere molte paure e insicurezze per quanto riguarda questo nuovo percorso. Con le sue parole aveva creato molta empatia con tantissime donne. Il 30 marzo 2023 è nato anche il piccolo Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato moltissimo della sua gravidanza e continua a parlare e svelare dettagli della maternità. La caratteristica che da sempre la contraddistingue è la straordinaria sincerità anche in questo argomento, spesso considerato delicato. Aurora non ha mai avuto timore di parlare dei lati belli ed emozionanti della gravidanza e anche di quelli più complicati e difficili, spesso finendo per scontrarsi con tanti commenti e giudizi di follower che hanno sentito il bisogno di dire la loro opinione. La sua sincerità le consente di essere spesso sulla stessa lunghezza d’onda di numerose mamme, che vedono in lei, e nelle altre artiste che abbiamo citato, delle alleate in questo emozionante, bellissimo, ma anche complicato, percorso.