Cristina Quaranta è stata una show girl di Non è la Rai, è stata velina di Striscia e ha anche recitato: ora, a 50 anni, ha cambiato vita ed è felice così

È stata delle protagoniste di Non è la Rai, ha lavorato con i più grandi personaggi della televisione italian, è stata innamorata follemente e ha avuto una figlia che ama più della sua vita: Cristina Quaranta nel 2022 è concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, passando in rassegna i momenti più significativi della sua vita e della sua carriera professionale.

Cristina Quaranta: tutto sull’ex show girl di Non è la Rai

Cristina Quaranta è nata a Roma il 14 agosto 1972 sotto il segno del Leone e attualmente ha 50 anni.

Una ragazza semplice, senza troppe pretese, ma con il grande desiderio di trovare l’amore, di creare una famiglia e di essere, sostanzialmente, felice.

Tuttavia, la fortuna le arrivò addosso come un fulmine a ciel sereno: scoperta da Gianni Boncompagni, Quaranta ha la grandissima occasione di partecipare a due edizioni di Domenica In, per poi raggiungere anche il noto show Stasera mi butto presentato dal grande Pippo Franco.

Gli anni ’90 sono stati per lei molto proficui: Gianni Boncompagni, infatti, la vuole ancora e nel 1991 le propone di entrare a fare parte del suo nuovo programma pomeridiano – divenuto poi cult della storia della tv italiana – Non è la Rai.

Segue il programma Bulli e pupe con Paolo Bonolis nel 1992, mentre nel 1993 lavora con Orietta Berti a Rock ‘n Roll.

Nella sua carriera televisiva Cristina Quaranta non esclude la recitazione: recita infatti una piccola parte in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone e anche nella fiction di Italia 1 Classe di ferro.

Ormai entrata a fare parte del mondo della televisione, Cristina Quaranta viene chiamata a fare la velina a Striscia la notizia per la stagione 1995-1996, accanto ad Alessia Merz. Partecipa anche ad altri programmi e reality show (I Guastafeste, Guida al Campionato, Guida all’Europeo, L’isola dei famosi nel 2005). Tra i suoi recenti lavori televisivi, prima di cambiare completamente vita, Quaranta lavora come conduttrice per la rete dedicata ai poker POKERItalia24 e lo fa dal 2010 fino al 2017.

Chiusa la parentesi lavorativa Cristina Quaranta si trova a dovere cambiare completamente vita. Complice anche la situazione sentimentale complicata, l’ex show girl decide di buttarsi su tutt’altro: attualmente lavora come cameriera in un ristorante romano situato nella città di Milano (Un Sacco Bello è il nome). Si dichiara molto felice di questa sua nuova occupazione; divertimento, serenità, ambiente positivo e belle persone.

Nel settembre 2022 è concorrente della Casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

La vita privata di Cristina Quaranta

La vita sentimentale di Cristina Quaranta non è stata semplice. È stata sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani, con il quale è nata una figlia, la sua unica figlia, Aurora. Dopo qualche tempo l’amore tra i due è finito e Cristina Quaranta ha avuto un’altra relazione con un altro uomo che, però, l’ha fatta soffrire enormemente. Ha raccontato l’episodio in una puntata del Grande Fratello Vip, suscitando non poche emozioni sia all’interno della casa, sia al di fuori.

Attualmente è single e si dedica completamente alla famiglia e al suo nuovo lavoro.