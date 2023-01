Crema mani: quale scegliere per l’inverno

Le mani sono la prima cosa che si nota, un biglietto da visita molto importante quando ci si presenta a qualcuno. A causa del freddo e del periodo invernale possono essere particolarmente secche e screpolate. A quel punto, è necessario intervenire con una buona crema mani che permetta di trattarle e curarle in modo giusto.

Crema mani

Le mani sono sempre sottoposte a vari fattori: dagli agenti atmosferici agli sbalzi di temperatura, ecc. Per questa ragione necessitano di un prodotto che sia idrante e nutriente per potersene prender cura e la crema mani è la formula ideale soprattutto per affrontare il gelo del periodo invernale. ovviamente bisogna sceglierla con una certa cura e dedizione.

La pelle delle mani tende a subire un processo di invecchiamento rapido a causa del freddo, della pioggia, dei raggi UVA e UVB.

Per scegliere un prodotto adatto per le proprie mani, bisogna innanzitutto puntare agli ingredienti che devono essere nutrienti e, quindi, a base di vitamine, collagene e anche cheratina.

La crema mani si compone di una serie di ingredienti come l’acqua che è sicuramente il componente essenziale, gli oli grassi che mantengono l’umidità evitando che la pelle possa seccarsi o screpolarsi soprattutto quando le temperature scendono inesorabilmente. Ci sono poi ingredienti come la glicerina o miele, note come sostanze umettanti che trattengono l’umidità della crema.

Un buon prodotto per le mani deve anche avere sostanze emollienti che vanno ad ammorbidire e idratare la pelle, soprattutto in profondità e vitamine, come la A, la C e la E che aiutano a combattere le rughe e i segni del tempo, oltre a ridurre le cicatrici. Bisogna anche pensare a creme con protezione SFP per ridurre le macchie cutanee e proteggere la pelle dai raggi UVA.

Crema mani: consigli e tipologie

Sono prodotti di bellezza che proteggono la pelle danneggiata, non solo in inverno, ma anche in altri periodi dell’anno. La crema mani è disponibile in diverse tipologie a seconda della propria pelle e anche delle proprietà di ogni prodotto. Alcune creme hanno una funzione anti-età, riparatrice, emolliente, ma anche idratante, ecc.

Per esempio, una pelle screpolata e secca necessita di una crema che sia ricca di sostanze e ingredienti emollienti, mentre per una maggiormente sensibile sono consigliati prodotti a base naturale e privi di qualsiasi profumazione. Le pelli mature necessitano di creme che siano ricche di antiossidanti per combattere lo scorrere del tempo.

Si consiglia di applicarla sia la mattina che la sera prelevandone una piccola noce e avendo cura di massaggiare e lasciare che si assorba. La crema mani va passata anche sul dorso, una zona particolarmente delicata e sensibile, oltre che negli spazi tra le dita. Un trattamento da applicare in maniera costante seguito anche da uno scrub delicato e da prodotti esfolianti.

In caso di pelle molto secca soprattutto in inverno, si consiglia di applicarla anche più volte al giorno proprio per avere delle mani che siano morbide e lisce. Alcune tipologie di crema mani sono in gel e hanno una capacità di assorbimento rapida, ma si trovano anche sotto forma di burri per cui ne basta davvero poca da applicare.

Crema mani Amazon

Un prodotto disponibile online a buoni prezzi e offerte dove cliccando la foto si visualizzano tutti i dettagli. Qui sotto una classifica con le tre migliori tipologie di crema mani che sono molto apprezzate e con varie proprietà accompagnate da una descrizione di ciascun articolo per ogni esigenza.

1)4x Prep crema mani riparatrice

Un prodotto indicato per la pelle secca e screpolata soprattutto in inverno. Indicata per proteggere contro il freddo. Sono 4 flaconi da 75 ml di crema riparatrice che agisce in maniera efficace e adatta anche per altri periodi dell’anno. Ha una formula davvero efficace che ammorbidisce e idrata la pelle senza ungere. Molto morbido e a rapido assorbimento.

2)Collistar crema mani e unghie

La linea Collistar propone una crema adatta sia per le mani che le unghie e indicata per il giorno e la notte con proprietà riparatrice, emolliente, rimpolpante e levigante. Si basa su componenti naturali come olio di germe di grano e semi di lino che contrastano le macchie cutanee riducendo i segni del tempo. Schiarisce le macchie prevenendone la formazione.

3)Floslek Winter Care protezione invernale

Una confezione da 50 ml adatta, non solo per le mani, ma anche per il viso e il collo che protegge dal freddo, il gelo e l’umidità. Adatta per le pelli di ogni età e per coloro che passano molto tempo all’aria aperta. Arricchita di ingredienti come vitamina E, mandorle dolci e pantenolo che forniscono protezione e idratazione.

