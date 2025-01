Una vita familiare a Milano

Costanza Caracciolo, ex velina e influencer, vive una vita ricca di impegni e amore a Milano con il marito Bobo Vieri e le loro due figlie, Stella e Isabel. La coppia ha scelto di mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori, per dedicarsi completamente alla famiglia. In un’intervista al Corriere della Sera, Costanza ha condiviso dettagli sulla loro quotidianità, rivelando come riescono a bilanciare lavoro e vita privata.

Un matrimonio informale e sincero

La proposta di matrimonio di Bobo è stata tanto semplice quanto sorprendente: “Lo organizziamo o no questo matrimonio?”. La coppia ha optato per un rito civile a villa Litta Modignani, un luogo che riflette il loro desiderio di unione senza clamori. Costanza spiega che volevano un matrimonio lontano dal caos del centro città, un momento intimo da condividere con le persone più care.

Genitori presenti e attenti

Essere genitori è una delle priorità per Costanza e Bobo. La coppia si divide le responsabilità quotidiane: Bobo accompagna le bambine a scuola mentre Costanza si occupa di riprenderle. “Ci dividiamo le loro attività extrascolastiche e le varie commissioni da fare”, racconta Costanza, sottolineando l’importanza di trascorrere del tempo insieme come famiglia. La cena è un momento sacro, dove tutti si riuniscono per condividere la giornata.

Un amore che cresce ogni giorno

Costanza e Bobo non solo sono genitori, ma anche compagni di vita. La Caracciolo rivela che amano passare del tempo insieme, anche in modo informale, come andare allo stadio a vedere l’Inter. “Siamo un po’ Sandra e Raimondo, litighiamo e facciamo pace”, scherza Costanza, evidenziando la loro complicità. La loro relazione è caratterizzata da un equilibrio perfetto tra lavoro e momenti di svago, dove ogni attimo è prezioso.

Un futuro luminoso

Con un amore così forte e una vita familiare ben strutturata, Costanza e Bobo sembrano pronti ad affrontare qualsiasi sfida. La loro storia è un esempio di come sia possibile costruire una vita felice e appagante, mantenendo sempre al centro i valori familiari. Con le bambine che crescono e il lavoro che continua a impegnarli, la coppia è determinata a godere di ogni momento insieme, creando ricordi indimenticabili.