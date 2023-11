Il conduttore Costantino Della Gherardesca ha parlato di adozione sul palco del Vanity Fair Stories 2023. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto il conduttore di “Pechino Express“.

Costantino Della Gherardesca: “Perché l’adozione è ancora un tabù”

Il conduttore del programma televisivo “Pechino Express” è salito sul palco del Vanity Fair Stories, che si è svolto al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, esattamente 20 anni dopo l’inizio della sua carriera: “nel 2003 avevo i capelli più lunghi, più neri ed ero più grassi. Quello che posso dire è che oggi sono forse peggiore di allora: mi sento più ignorante, con il tempo mi rendo conto di quanto io non sappia nulla.” Nel corso del suo intervento, Costantino Della Gherardesca ha parlato di un argomento molto importante, ovvero quello relativo alle adozioni. Ecco cosa ha detto il conduttore: “l’adozione è un tabù ed è difficile anche per le coppie eterosessuali adottare i bambini: la moglie di Piero Fassino, Anna Maria Serafini, ha fatto una battaglia enorme per le adozioni da parte di chiunque”. Il conduttore di “Pechino Express” ha poi parlato della possibilità di diventare padre: “io ho pensato di essere padre, ma ora non è più tempo: dovrei essere più giovane.”

Costantino Della Gherardesca: biografia e vita privata

Costantino Della Gherardesca è un conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico. Costantino è nato a Roma il 29 gennaio del 1977 e ha quindi 46 anni. I suoi genitori sono Alvin Verecondi Scortecci e Costanza Della Gherardesca, che è di origini nobili. Costantino ha raccontato di essere stato un bambino abbastanza problematico, solitario e propenso ad attacchi d’ansia. Quando aveva 14 anni è stato mandato in un collegio in Inghilterra dove si cerca di cambiare l’omosessualità. Per Costantino è stato un periodo difficile, infatti ha avuto a che fare con droghe e alcol, riuscendo poi a uscire qualche tempo dopo: “in collegio sono stato molto bene: ho fatto cose che altrimenti non avrei mai fatto. Le droghe poi sono state un divertimento e un modo per anestetizzare le ansie adolescenziali. Mi sono fermato in tempo con le mie forze dopo aver toccato il fondo.” Dopo essersi laureato in filosofia al King’s College of London, Costantino ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, come concorrente, commentatore e giurato. Ecco alcuni programmi a cui ha preso parte: “Chiambretti c’è”, “Il ballo delle debuttanti”, “Boss in incognito”, “Live- Non è la D’Urso”, “Ballando con le stelle”, “Il Cantante Mascherato” e “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”. Costantino Della Gherardesca è anche un conduttore e, dopo aver partecipato prima come concorrente, oggi conduce il reality show “Pechino Express”. Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non si sa se Costantino abbia un fidanzato o se invece sia single. Se volete saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 330mila follower.

