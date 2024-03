Che cos’è il bacial e perché è perfetto per la schiena? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cos’è il bacial e perché è perfetto per la schiena?

Il bacial è uno dei trattamenti più richiesti dalle celebrities prima di prendere parte a un evento, soprattutto quando hanno deciso di indossare un abito che lascia la schiena nuda. Quante di noi si trovano ad avere la propria schiena più trascurata rispetto alle altre parti del corpo? Basta pensare anche solo a quando ci spalmiamo la crema corpo, sul dorso è ovviamente la parte più difficile da raggiungere, proprio per questo viene idratata meno rispetto al resto e per questo può spesso risultare più secca e con la presenza di punti neri o acne. La schiena è anche una sorta di accumulatrice di tensioni, dallo stress, alla rabbia, alla stanchezza e così via. Inoltre, soprattutto chi passa la maggior parte della giornata seduto per lavoro, rischia ancora di più di avere vari dolori muscolari alla schiena. Per cercare di ovviare a tutto ciò esiste un rimedio, ovvero il bacial, chiamato anche back facial. Si tratta di un trattamento spa che mira a rimettere in forma la nostra schiena. Al fine quindi di avere una schiena levigata, morbida e senza imperfezioni e libera da dolori muscolari, il bacial è il trattamento da prenotare, a prescindere che si debba indossare o meno un capo scollato sulla parte posteriore. Ma vediamo adesso insieme in che cosa consiste questo trattamento.

Come funziona il trattamento bacial

Come abbiamo appena visto, il bacial è un trattamento spa perfetto per la nostra schiena, non solo perché la rende più morbida, levigata e senza imperfezioni, ma anche perché la libera dai vari dolori muscolari. Innanzitutto è bene sottolineare che questo trattamento è offerto dalla maggior parte delle spa. Il procedimento è molto simile ai tipici trattamenti per il viso, ma appunto sulla schiena. Ecco le fasi:

Per prima cosa verrete fatte sdraiare a pancia in giù sul lettino.

Dopo di che è il momento della detersione.

A questo punto si può passare alla fase di esfoliazione, con scrub o peeling.

con scrub o peeling. Una volta terminata questa fase si passa all’ eliminazione delle impurità , come brufoli e soprattutto punti neri che, sulla schiena sono tanti, anche se, ovviamente, è molto difficile accorgersene.

, come brufoli e soprattutto punti neri che, sulla schiena sono tanti, anche se, ovviamente, è molto difficile accorgersene. Ora è il momento dell’applicazione di un impacco detox o lenitivo , a seconda dello stato della nostra pelle.

, a seconda dello stato della nostra pelle. Infine il momento sicuramente più piacevole di tutti, ovvero il massaggio decontratturante, al fine di eliminare contratture e tensioni. L’operatore utilizzerà un olio riscaldato.

Questo è quindi il procedimento del bacial, trattamento davvero super per la nostra schiena che, come il resto del nostro corpo, ha bisogno di essere coccolata. Il consiglio è fare il trattamento almeno una volta al mese. E voi, cosa state aspettando a prenotare un trattamento bacial?

