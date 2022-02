Anche Prime Video, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, aggiorna il suo vasto catalogo per il mese di febbraio 2022 e aggiunge tantissimi nuovi titoli tra film e serie tv. Molti di questi sono usciti nel 2020, un anno particolare caratterizzato dalla pandemia che tra i tanti settori ha piegato anche quello cinematografico.

Abbiamo quindi pensato di proporvi soprattutto tutti quei titoli usciti da quell’anno in poi, per permettervi di recuperare ciò che ancora non avete visto.

Cosa vedere su Prime Video a febbraio 2022

Febbraio è appena iniziato e con lui, su Prime Video, sono arrivate anche tantissime nuove uscite, nuove stagioni e anche titoli da recuperare. Se stavate aspettando la nuova stagione della vostra serie tv preferita o volete recuperare un film di cui ancora tutti parlano, questo potrebbe essere il momento giusto!

Se alla vostra prossima “serata cinema” non volete perdere tempo a fare zapping, indecisi tra un titolo e un altro, non vi resta che segnarvi quelli più interessanti e prepararare la vostra solita postazione sul divano con copertina, e vivande di ogni genere.

I film appena arrivati sulla piattaforma

Come dicevamo, su Prime Video stanno per arrivare tantissimi titoli tra quelli ormai definiti cult e quelli invece usciti negli ultimi anni. In questo articolo abbiamo deciso di concentrarci su quelli relativamente nuovi, per semplificarvi la ricerca e darvi la possibilità di recuperare quei titoli che, a causa della pandemia da Coronavirus, non avete ancora avuto l’occasione di vedere al cinema.

Film come “The rental”, perfetto se avete organizzato una serata a tema thriller e per lo stesso genere ecco anche “Bastardi a mano armata”, titolo italiano con Marco Bocci. Se avete in programma una serata tra amiche invece, potreste optare per la visione di “Burraco fatale”, commedia sentimentale che nel cast vanta nomi di attrici del calibro di Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti.

Rimanendo sempre sul filone italiano, che non ha nulla da invidiare alle più grandi produzioni americane, ecco un thriller che vi farà rimanere incollati al divano, ovvero “Il talento del calabrone” oppure la commedia “È per il tuo bene”, che vanta i nomi di Marco Giallini, Giuseppe Battiston e Vincenzo Salemme. Dei fratelli D’Innocenzo invece è “Favolacce”.

Le serie tv tra nuove uscite e nuove stagioni

Per quanto riguarda le serie tv invece ecco quali sono le nuove stagioni di quelle più attese, come la seconda stagione di “Lol: chi ride è fuori”, lo show della risata condotto dal rapper ed imprenditore Fedez con la partecipazione di alcuni comici tra i più apprezzati. Presto su Prime Video anche la serie tv di genere thriller, “Reacher”.

Per i più romanticoni ecco “With Love” o l’ottava stagione di “The Vampire Diaries”, serie tv cult che non ci si stanca mai di vedere. Mentre se vi piacciono le serie tv ambientate in tempi ormai passati non potete perdervi “The marvelous Mrs. Maisel”. Se invece siete appassionati di anime e manga e avete voglia di un revival su Prime, sempre per il mese di febbraio, potete trovare l’ottava e la nona stagione di “Bleach”.