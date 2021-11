Quante volte il fatto di rimandare la sveglia, vi ha fatto alzare dal letto all’ultimo costringendovi, di conseguenza, a prepararvi di corsa prima di iniziare la giornata? Nonostante sia sempre più difficile lasciare il calduccio del nostro letto, a causa anche dell’arrivo delle temperature più basse tipiche della stagione fredda, imparare a farlo è fondamentale per non soccombere allo stress della quotidianità e vivere meglio.

Ecco quindi qualche consiglio su come rivoluzionare la propria routine mattutina prima di iniziare la giornata.

Cosa fare appena svegli

Dedicare a noi stessi i primi momenti del mattino, non solo è il modo migliore per iniziare la giornata con il piede giusto, ma sembra anche essere il giusto approccio positivo verso la vita in generale.

Una routine frettolosa, indirizzata esclusivamente al “prepararsi per uscire di casa”, a lungo andare può essere davvero alienante, situazione che a sua volta può portare a subire un forte stress, difficile poi da debellare.

Meglio quindi correre ai ripari, imparando ad assumere nuove e sane abitudini.

Vietato “scrollare” il telefono

È diventata quasi un’azione meccanica ed inevitabile, che spesso facciamo senza neanche rendercene conto o, almeno, senza renderci conto delle conseguenze.

Scrollare lo schermo del telefono appena svegli è un’abitudine mattutina che va assolutamente cambiata. Sì, anche se ci sono delle e-mail importanti da controllare, tutto a suo tempo! Impariamo quindi ad ignorare il nostro smartphone almeno fino al momento in cui dovremo uscire di casa.

Leggete

Per sostituire la brutta abitudine del telefono, potreste optare per la lettura di qualche pagina di un libro. Un ottimo esercizio per mantenere allenata non solo la propria mente, ma anche la propria cultura!

Se non siete dei provetti lettori, iniziate con racconti semplici e scorrevoli e allenatevi, giorno dopo giorno, a leggere almeno qualche pagina.

Dedicate qualche minuto a corpo e mente

Basteranno davvero pochi minuti, purché siano esercizi costanti. Vedrete che il vostro corpo vi ringrazierà e anche la vostra mente sarà più rilassata. Lo stretching mattutino o qualche esercizio non troppo impegnativo di Yoga o Pilates vi daranno infatti quella giusta carica energetica per iniziare la giornata.

Non dimenticate anche di aggiungere anche qualche esercizio di meditazione, molto utile per sgomberare la mente e partire decisamente più leggeri!

Una buona colazione

Una colazione nutriente, ma che sia anche golosa, è un buon modo per iniziare la giornata. C’è chi la preferisce dolce, per addolcirsi magari quella che si prospetta essere una giornata pesante e chi invece la vuole rigorosamente salata, per ricaricarsi.

Il consiglio migliore, in questo caso, è quello di rivolgervi ad un nutrizionista esperto che saprà indirizzarvi al meglio in base a quelle che sono le vostre caratteristiche e i vostri bisogni. Non dedicatevi al “fai da te”, o il rischio sarà quello di ottenere il risultato opposto e vi sentirete stanchi e spossati dopo appena poche ore!