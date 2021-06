Lavoro, famiglia, imprevisti, mille responsabilità sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano le donne sempre impegnate, che non devono però dimenticarsi mai di loro stesse: ecco alcuni consigli di bellezza.

Consigli di bellezza per donne impegnate: la mattina

La mattina, è buona abitudine puntare la sveglia almeno 1 ora e mezza prima dell’uscita di casa.

È infatti fondamentale prendersi cura di sé prima di affrontare la giornata tra impegni lavorativi, figli, chiamate e chi più ne ha più ne metta.

Innanzitutto, una bella beauty routine molto veloce, ma super efficace: lavare la faccia con un detergente delicato, tonico e crema.

Procedere poi con un make-up leggero: predligere fondotinta leggeri o BB cream, aggiungere una passata di mascara e un velo di blush.

Per quanto riguarda l’acconciatura, prevedere possibili cambi d’acconciatura secondo le necessità della giornata, soprattutto se si hanno i capelli lunghi. Prediligere quindi semi raccolti morbidi, che si possono sciogliere tranquillamente al bisogno. Alleato fondamentale di chi non ha molto tempo, inoltre, è lo shampoo secco, che permette di rinvigorire e rendere puliti e luminosi i capelli in pochissimi minuti.

Consigli di bellezza per donne impegnate: durante la giornata

Nel corso della giornata, molto spesso gli impegni sono talmente tanti che ci si dimentica dei propri bisogni. Avere delle routine fisse è però una buona abitudine da tenere per la propria bellezza.

Innanzitutto, bere moltissimo: tisane, acqua, bevande non zuccherate. Bere molto aiuta il corpo a depurarsi, la pelle diventa più luminosa e si evitano anche fastidiosi mal di testa. La quantità di liquidi da assumere è circa 2 litri al giorno, piccoli sorsi, vicino o lontano dai pasti.

Per dare una rinfrescata al viso nel corso della giornata, possono essere molto utili degli spray di acqua termale (quello di Avéne è uno dei migliori), che reidratano la pelle e distendono il viso.

Infine, mai saltare i pasti. A metà mattina mangiare uno spuntino che può essere formato da frutta secca o fresca oppure uno yogurt. Procedere poi con un pasto completo a mezzogiorno, proseguire con una merenda pomeridiana e, infine, con la cena. Abbondare con frutta e verdura, ricordandosi che anche la salute esteriore del corpo arriva da dentro.

Consigli di bellezza per donne impegnate: la sera

La sera è fondamentale, dopo aver cenato, è importante prendersi del tempo per rilassarsi. Certo, le mail incombono, i figli hanno bisogno di attenzioni, ma non ci si deve dimenticare che il benessere non c’è senza un adeguato riposo. Staccare quindi la mente, anche solo per un’ora è un’azione super benefica, Leggere quindi un libro, fare yoga, guardare una serie tv oppure concedersi un bagno caldo prima di andare a letto.

Prima di andare a letto, ricordarsi di struccarsi e prendersi cura del proprio viso. Quindi via alla skincare, che in base alle proprie esigenze può essere formata da più o meno passaggi.

Infine, cercare di mantenere sempre lo stesso orario per coricarsi giova sia al corpo che alla mente. È importantissimo, poi, dormire almeno 7/8 ore a notte, per permettere alle energie di ricaricarsi e affrontare il nuovo giorno con forza e senza stanchezza pregressa.