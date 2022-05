“Finalmente posso dirvelo!”, sono state queste le tre, ma semplici parole che la influencer Onorina Myslymi (conosciuta anche come PepperChocolatei84 ndr.) ha affidato ad una storia su Instagram. La giovane classe 1984 appare raggiante con il suo compagno in abito bianco.

Lui invece tiene tra le mani quella che è inequivocabilmente l’ecografia del futuro nascituro (o nascitura?).

PepperChocolate è incinta, il tenero annuncio su Instagram

Proprio sui social l‘influencer ha anche scritto nel post di accompagnamento alla foto: “Siamo felicissimi di condividere con voi la notizia, siamo in dolcissima attesa!” il tutto con l’emoticon del biberon. Inutile dire che l’accoglienza da parte dei follower per questa bellissima notizia è stata immediata.

“Auguroni” ; “Congratulazioni” e ancora “Lo sapevo” sono stati alcuni dei commenti più entusiasti.

Chi è Onorina Myslymi (PepperChocolate)

Nota al grande pubblico con lo pseudonimo di PepperChocolate Onorina Myslimi è stata a lungo una delle vlogger di youtube più quotate al pari di grandi nomi come Willwoosh. Scorrendo il suo canale si nota come non pubblichi più da circa un anno. Su Instagram rimane comunque seguitissima tanto da avere all’attivo 235mila follower.

Consigli di bellezza, ma anche Haul e racconti di viaggio sono alcuni dei temi che la creator ha portato maggiormente sui suoi canali e che in questi anni le hanno dato una grande popolarità.

Qui sotto potete recuperare lo scatto pubblicato dall’influencer poche ore fa su Instagram.