Come vestirsi a Natale 2023? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 5 idee a cui ispirarsi.

Come vestirsi a Natale 2023

Manca sempre meno al giorno di Natale, è quindi arrivato il momento di pensare a cosa indossare. Il rosso è sicuramente il colore di Natale per eccellenza, quindi indossare un abito o un altro capo di questo colore, è sempre una scelta azzeccata. Quest’anno molto di moda anche l’argento e l’oro, insomma tutto ciò che è scintillante va bene. Via libera quindi ad abiti o gonne con paillettes e a gioielli super brillanti, bracciali, orecchini, anelli, tutto ciò che serve per rendere più chic il nostro outfit. Adesso vediamo insieme 5 idee di outfit per Natale 2023.

Come vestirsi a Natele 2023: 5 idee a cui ispirarsi

Se ancora non sapete come vestirvi a Natale, ecco per voi 5 idee a cui ispirarsi:

Jeans: per un pranzo in famiglia, potete ad esempio optare per un pullover rosso e un paio di jeans. Il rosso, come detto, è il colore che si adatta più di tutti allo spirito natalizio, quindi indossare qualcosa di rosso è sicuramente una scelta azzeccata. Se è uno di quei pranzi che si protrae per le lunghe e c’è quindi voglia di stare comodi, ecco che i jeans risultano perfetti anche per questa occasione. Ai piedi, per dare un tocco di eleganza a tutto il look, potete indossare un paio di décolleté con tacco sui toni del rosso, magari arricchiti con strass e diamanti sul cinturino. Mini gonna: sempre per il pranzo di Natale, se non volete indossare i jeans, ecco che anche una mini gonna può essere perfetta per l’occasione. Un idea di outfit può essere quella formata da una mini gonna nera, abbinata a un maglione cropped marrone e ai piedi un paio di Mary Jane di colore rosso, per creare quell’effetto contrasto super cool. Paillettes: i capi con paillettes sono di forte tendenza per questo Inverno 2023 2024, quindi sono perfetti da indossare anche per Natale. Che sia una gonna o un vestito poco importa, le paillettes daranno quel tocco chic in più al vostro look per un Natale super scintillante che difficilmente dimenticherete. Se scegliete la gonna con paillettes, la potete abbinare a un maglione o a una felpa. Vestito: un vestito è perfetto se invece del pranzo siete soliti fare la cena della Vigilia. Per un look super elegante potete optare per un vestito midi, monocolore oppure anche floreale. Ai piedi un paio di stivali oppure un paio di décolleté. A impreziosire ancora di più il look, un bel paio di orecchini pendenti con cristalli. Maxi giacca e top: un altro outfit ottimo per una cena è quello formato da una giacca oversize di colore neutro, abbinata a un top nero di paillettes e un paio di pantaloni neri da ufficio. Ai piedi un paio di décolleté nere.

