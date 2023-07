Vediamo insieme come trasformare un foulard in coprispalle.

Volete trasformare il vostro foulard in un coprispalle? Siete nel posto giusto, in questo articolo vedremo infatti come fare per trasformare un foulard in un coprispalle.

Come trasformare un foulard in coprispalle

Il foulard è uno degli accessori più chic e più versatili che ci siano e sono un vero e proprio must have per noi donne. Nella stagione estiva e in quella primaverile sono perfetti da portarsi dietro, ci stanno infatti in una borsa e possono essere indossati come sciarpa all’occorrenza, nel caso ci fosse vento o facesse freddo. Il foulard può essere indossato in tanti modi diversi, al collo come se fosse una sciarpa, tra i capelli, come bandana, come fascia sulla fronte o come turbante, come cintura, inserendolo tra i passanti dei jeans o dei pantaloni, come copricostume, trasformandolo in una specie di pareo, e può anche essere legato alla nostra borsa, in modo da renderla ancora più originale. Il foulard, volendo, può anche essere trasformato in un coprispalle e diventare così il nostro più grande alleato durante le serate più fresche, soprattutto se abbiamo le spalle nude e non ci siamo portate dietro la giacca o una felpa.

Il modo più semplice e più veloce è quello di appoggiare il foulard sulle vostre spalle, facendo attenzione a tenere in mano due lati della stessa lunghezza, che possono restare semplicemente appoggiati lunga la vostra silhouette, oppure, se volete essere certe che rimanga fermo, potete legare la parte davanti, sotto al seno. In questo modo sarete certe che il foulard non si sposti.

Come trasformare un foulard in coprispalle: la guida passo a passo

Adesso vedremo nel dettaglio come fare per trasformare un foulard, o anche una sciarpa, in un coprispalle:

Preparare l’occorrente: ago, filo colorato e il foulard che volete trasformare in coprispalle. Assicuratevi che il foulard che avete scelto sia abbastanza grande da coprire le vostre spalle, inoltre sarebbe meglio utilizzare i gomitoli dello stesso tessuto in cui è realizzato il foulard. State attente anche al colore del foulard, per la stagione estiva e primaverile sono particolarmente indicati foulard con disegni floreali che richiamino proprio la bella stagione.

Cucire il coprispalle: dopo esservi assicurate che il foulard da voi scelto è adatto per essere trasformato in un coprispalle e aver preso il filo dello stesso tessuto del foulard potete iniziare a cucire. Stendete il foulard sul tavolo e ripiegatelo a metà sovrapponendo alla perfezione le due parti. Dopo di che prendete l’ago e il filo e da una delle due metà fatelo passare dall’interno verso l’esterno e fate un nodino per fermarlo. Ora fate passare l’ago con il filo colorato da una parte all’altra dei bordi, così da unire le parti e creare le maniche. Qui dovete stare attente, non dovete infatti cucire per tutta la lunghezza, ma dovete prendere prima la misura delle vostre braccia e lasciare la parte centrale senza cuciture.

Una volta finito di cucire avrete realizzato in men che non si dica il vostro nuovo coprispalle, pronto per essere sfoggiato alla prima occasione!