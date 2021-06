Coprispalle: i modelli in trend

Alcuni accessori e capi di abbigliamento sono indispensabili da avere nell’armadio di ogni donna. Uno di questi è sicuramente il coprispalle da indossare in qualunque occasione e situazione. Ecco alcuni dei modelli migliori e quale scegliere, anche in base alle ultime tendenze.

Coprispalle

Un capo d’abbigliamento da sempre presente nel guardaroba di ogni donna. Si adatta a qualsiasi situazione anche grazie ai tanti modelli da scegliere in base ai propri gusti ed esigenze personali. Da un look casual a un altro elegante, il coprispalle è un capo alla moda che alcune spose lo prediligono nel loro abito. In quel caso si consiglia di sceglierlo in raso o seta.

Per un look quotidiano, si consiglia un coprispalle in lana per la stagione invernale, mentre per il periodo primaverile-estivo è perfetto un modello in cotone da togliere e mettere a seconda del tempo e della temperatura.

Il coprispalle, proprio come dice la parola stessa dell’indumento, ha la funzione di coprire le spalle. Considerato un accessorio jolly, si può ipotizzare che le donne ne abbiano almeno un modello nel proprio armadio.

Il modello nero è sicuramente un classico ed evergreen di questo capo. Si contraddistingue per linee molto semplici e sobrie, ma anche eleganti al tempo stesso, oltre a essere privo di ornamenti e dettagli particolari. Un accessorio alla moda da indossare in ogni circostanza per impreziosire e abbellire maggiormente il look.

Un accessorio molto amato e apprezzato anche per le due dimensioni ridotte e proprio per questa ragione si può ripiegare per metterlo nella borsa.

In primavera e in estate, considerando anche le temperature incerte e le sere fresche, sicuramente è consigliato un accessorio del genere.

Coprispalle: modelli

Sono indumenti che, come dice il nome, coprono le spalle e di cui si trovano tantissimi modelli e tipologie a seconda delle varie occasioni. Un modello perfetto per ogni momento che, con le dovute accortezze e accessori giusti, si può adattare a qualsiasi tipo di abbigliamento per arricchirlo e abbellirlo maggiormente.

Sul mercato si trovano diversi modelli e tipologie di coprispalle che si differenziano, anche a seconda di quanto arrivano a coprire. Alcuni coprispalle coprono soltanto le spalle e le braccia e solitamente sono disponibili in taglia unica. Sono tipologie sia strette che elastiche in modo da permettere a chiunque di poterli indossare. Vanno molto bene da indossare in abiti in stile sottoveste o canottierine estive.

Molti modelli sono realizzati in cotone o viscosa, quindi materiali perfetti per la stagione estiva. Una tipologia che, negli ultimi anni ha riscosso grandissimo successo, anche se il mondo della moda li ha un po’ messi da parte per lasciare spazio a modelli che siano più comodi. Ci sono poi tipologie che coprono anche la schiena, arrivando in corrispondenza del seno o dell’ombelico.

I modelli che coprono la schiena sono molto più lunghi rispetto ai coprispalle che coprono sia le spalle che le braccia. Sono sia estivi che invernali e realizzati in materiali freschi quali il cotone per l’estate, ma anche in lana per il periodo invernale. Sono aperti sul davanti e si possono chiudere sia con bottoni che con un nastro. Le maniche sono sia lunghe, ma anche a tre quarti. Per la primavera-estate, ci sono sia modelli sportivi che altri casual in cotone e dai colori sgargianti.

Coprispalle Amazon

Per coloro che stanno pensando di comprare un coprispalle a seconda delle varie occasioni o situazioni, sono diversi i modelli che è possibile trovare sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui presente propone i tre migliori modelli di coprispalle accompagnati da una breve descrizione e scelti tra quelli maggiormente desiderati dalle utenti del noto e-commerce.

1)Abollria coprispalle donna elegante

Un modello molto elegante, una sorta di classico bolero in rete corto, leggero con maniche corte quindi perfetto per la stagione estiva. Ha un effetto trasparente, aperto sul davanti e senza chiusura sul dietro. Copre la parte superiore delle braccia. Molto morbido, realizzato in poliestere, traslucido. Traspirante e comodo, quindi adatto per l’estate. Si può indossare per cerimonie, feste, ecc. In vendita nei colori arancione, azzurro, beige, bianco, nero, ecc.

2)Belle Poque donna coprispalle

Un modello di coprispalle a manica lunga con bordo arricciato. Realizzato in cotone morbido, quindi perfetto per ogni stagione e occasione. Molto confortevole. Ha un design molto semplice ed elegante. Ha uno stile senza tempo per essere alla moda in ogni momento. Disponibile nei colori bianco, rosso, blu, verde, nero, beige, ecc.

3)Hawiton coprispalle donna in chiffon

Un coprispalle molto elegante in chiffon a tinta unita, dalle maniche svasate a 3/4. Aperto sul davanti, ha uno stile chic e semi-trasparente. Realizzato in poliestere. Un modello leggero per l’estate. Traspirante e delicato sulla pelle. Si può abbinare sia con la canotta che maglia senza maniche. Adatto sia per feste che vacanze. Disponibili nei colori bianco, bordeaux, rosso, nero e blu.

Ai coprispalle è possibile abbinare alcuni dei migliori modelli di abbigliamento estivo.