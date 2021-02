I capelli sono il punto di forza della bellezza e del fascino femminile. Durante la stagione estiva o nella fase invernale, capita di perdere molti capelli. Per evitare tutto ciò, ecco alcuni consigli su come rinforzare i capelli affidandosi a metodi e prodotti naturali. Vediamo quali.

Come rinforzare i capelli

I capelli possono apparire stanchi, sfibrati o perdere parte della loro luminosità e splendore. Sono problemi che possono accadere, soprattutto se non li si taglia da tantissimo tempo, ma si desidera rinforzare i capelli e le punte in modo che crescano maggiormente sani. In questo caso, non è necessario recarsi dal parrucchiere, perché alcuni trattamenti di bellezza possono aiutare.

I trattamenti di bellezza permettono di rinforzare i capelli in modo d’avere una chioma che sia maggiormente lucente e sana onde evitare che possano cadere e andare incontro ad alopecia. Per evitare tutto ciò, è fondamentale trattarli con prodotti specifici inserendo nella propria routine di bellezza della chioma alcuni passaggi e dedizione attenta.

Ci sono alcune buone abitudini che bisogna usare che riguardano il lavaggio dei capelli, l’asciugatura, ma anche la scelta dei prodotti. Prima di tutto, bisogna comprare uno shampoo che sia anti-caduta e specifico per il tipo di capello optando anche per un balsamo ricco di nutrienti. Bisogna lasciare in posa questo trattamento per almeno tre minuti e poi risciacquare spazzolando e pettinando il capello con un pettine a denti larghi.

Non è consigliabile lavare la chioma troppo spesso in quanto i capelli possono sfibrarsi maggiormente. I lavaggi non devono superare le tre volte a settimana. Mai usare acqua calda, ma un getto freddo aiuta a rivitalizzare la chioma e rinforzare i capelli nel modo giusto. Terminato questo passaggio, si passa all’asciugatura per cui bisogna tamponarli e non sfregarli.

Come rinforzare i capelli: consigli

Se al mattino pettinando i capelli ci si accorge di averne troppi sul pettine, si consiglia di cominciare a porre rimedio con alcuni prodotti che aiutano a rinforzare i capelli in modo da non andare incontro a una caduta eccessiva del capello. Oltre alla beauty routine a cui si è accennato poc’anzi, ci sono alcuni rimedi che possono essere un valido aiuto.

L’estratto di ortica è un ingrediente naturale utile a trattare e prevenirne la caduta e rinforzare i capelli in quanto si tratta di un ottimo rimineralizzante e fortificante. Si può assumere sia per forma orale, ma anche come ingrediente di lozioni, balsami, shampoo e sieri per la cura della chioma.

Insieme all’estratto di ortica, per rinforzare i capelli, l‘olio di rosmarino da frizionare sul cuoio capelluto, dona un aspetto migliore alla chioma. Si consiglia di evitare anche tinture e decolorazioni eccessivamente aggressive che danneggiano il capello sfibrandolo e causandone la caduta. In commercio si trova uno spray quale Foltina Plus che arresta la caduta del capello in modo naturale.

Ogni tanto è utile non usare il phon al momento dell’asciugatura, ma lasciarli sciolti al sole. Si consiglia di evitare anche pettinature o acconciature, quali trecce o chignon che stressano il capello provocandone la caduta. Gli impacchi e le maschere fortificanti a base di yogurt che è ricco di grassi e ha una azione idratante sono un toccasana per la salute del capello.

Il miglior rimedio naturale

Per rinforzare i capelli ed evitare la caduta, tra i tanti rimedi e consigli, vi è un prodotto a base naturale raccomandato da esperti e consumatori. Si tratta di Foltina Plus, una lozione professionale a base naturale considerata la migliore in questo campo proprio per una serie di benefici che è in grado di apportare al capello.

Il prodotto ideale per stimolare la crescita con risultati efficaci sin dalla prima applicazione che permettono di avere una chioma forte, splendente e luminosa. Una alternativa al trapianto, considerando anche la qualità di Foltina Plus e tutti i vantaggi che arreca. Possono usarlo sia uomini che donne a prescindere dal tipo di capello: lungo, riccio, grasso, sfibrato, ecc.

Non si ha bisogno di trattamenti costosi né di spendere tantissimo in quanto Foltina Plus permette di arrestare e frenare la caduta del capello, stimolare e favorire la microcircolazione. Inoltre, stimola i follicoli spenti favorendo la crescita, anche nelle zone che sono maggiormente diradate.

Consigliato dai massimi esperti proprio perché lascia i capelli puliti, anche dopo la doccia, non unge in quanto privo di oli. Gli ingredienti contenuti in questa lozione spray non hanno controindicazioni o effetti collaterali in quanto sono a base naturale:

Arginina: stimola la circolazione permettendo una crescita rapida del capello e rinforzandolo

stimola la circolazione permettendo una crescita rapida del capello e rinforzandolo Serenoa: riduce e frena la caduta dei capelli

riduce e frena la caduta dei capelli Fieno greco: ricco di fitoestrogeni contribuisce a far crescere i capelli in modo rapido e veloce.

Inoltre, usare Foltina Plus è davvero facile perché basta spruzzarlo sui capelli nelle zone maggiormente diradate, massaggiare facendo movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Data l’esclusività e originalità del prodotto, non si può comprare su Internet o nei negozi fisici, ma il solo metodo è tramite il sito ufficiale a cui basta collegarsi, compilare il form di richiesta e inserire i dati personali per poi inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta al costo di 49 € per due confezioni con spedizione gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o in contanti al corriere alla consegna.