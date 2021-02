La pandemia ha portato a cambiare le abitudini di ognuno di noi. Per chi non vuole rinunciare al mantenimento della forma fisica, considerando la chiusura delle palestre, può farlo a casa. Ecco una serie di consigli su come rimanere in forma stando a casa stando tra le mura domestiche.

Come rimanere in forma a casa

Fare attività fisica è importante, non solo per il fisico, ma anche per stare bene in salute. Se il freddo rischia di condizionare in quanto si ha poca voglia di uscire e le palestre sono sono utilizzabili perché sono attualmente chiuse, la soluzione ideale è allenarsi a casa. Come rimanere in forma è possibile anche tra le mura domestiche. Basta seguire alcune semplici regole per ottenere importanti risultati.

Allenarsi a casa è una soluzione molto comoda e alla portata di tutti, anche per coloro che sono più pigri. Non bisogna uscire e prendere freddo, non si condividono spazi con altre persone e rimanere in forma a casa permette di fare allenamento in qualsiasi momento senza impedimenti conciliando con gli impegni di lavoro e le faccende domestiche.

Prima di tutto, si raccomanda di darsi un obiettivo settimanale in modo da riuscire a raggiungerlo concretamente. In questo modo, non si perde la motivazione e si prosegue fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Bisogna stilare un programma fitness cercando di variare gli esercizi in modo d’avere una routine diversa e mai monotona ogni giorno.

La famiglia può essere una alleata in quanto dà lo sprone giusto per allenarsi e rimanere in forma. Si consiglia di coinvolgerla, magari allenandosi insieme e passando un po’ di tempo in allegria, soprattutto se avete anche dei bambini. Si consigliano anche dei giorni di riposo in modo da riprendersi e recuperare le energie.

Come rimanere in forma a casa: consigli

Sono molte le persone che non riescono ad andare in palestra in modo regolare, vuoi per i costi dell’abbonamento, ma anche per la mancanza di tempo. Per chi vuole rimanere in forma, ci sono varie alternative che permettono di allenarsi e fare attività fisica. Una di queste è sicuramente allenarsi a casa. Un po’ di esercizio da fare tutti i giorni insieme a una dieta bilanciata possono sicuramente migliorare la qualità della vita.

Prima di tutto, quando si è a casa e pronti per l’attività fisica, è importante indossare qualcosa di comodo, come i leggings snellenti come Legs Legs che concedono la libertà di movimento nei vari allenamenti. Si consiglia di scegliere indumenti adatti per fare sport e soprattutto che siano comodi.

Ecco alcune linee guida utili per rimanere in forma a casa:

Riscaldamento: deve esserci sempre in quanto permette di evitare strappi e lesioni. Sono sufficienti anche 10-15 minuti con movimenti blandi in modo da prendere il ritmo

Stretching: aumenta la flessibilità e i movimenti devono essere svolti in maniera corretta senza particolari sforzi.

La ginnastica da casa prevede una serie di esercizi che riguardano il pilates, la danza, ma anche saltare la corda, i piedi per le braccia sino ad arrivare all’hula hoop che aiuta a rimanere in forma. Su Youtube si trovano tantissimi video e tutorial che sono indicati sia per i principianti, ma anche per coloro che sono a un buon livello. Bisogna stare attenti a non esagerare e non caricare troppo mentre ci si allena.

Sono tantissime anche le app che permettono di tenersi in forma ed eseguire vari esercizi. Allenarsi in casa è possibile anche senza l’ausilio di attrezzi. Si possono fare esercizi di stretching, oppure gli squat che potenziano i glutei e i quadricipiti oppure il plank, fondamentale per l’addome e la pancia.

