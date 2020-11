Per via della pandemia del Covid-19, moltissime persone devono affrontare la quarantena e, per occupare il tempo, potete tenervi in forma. Uno degli strumenti migliori da usare è la corda per saltare. Ecco come usarla per allenarvi nella vostra stanza e le migliori promozioni disponibili online.

Corda per saltare

Uno strumento considerato la soluzione migliore per dimagrire e tenersi in forma stando a casa. Che piova, nevichi, ci sia vento o freddo, niente paura, con la corda per saltare avete a vostra disposizione uno strumento utile ai fini dell’allenamento e dell’attività fisica. Un attrezzo ginnico poco ingombrante che dona ottimi risultati anche duraturi nel tempo e costa poco rispetto ad altri strumenti sportivi che si trovano in circolazione.

La corda per saltare dona tantissimi benefici in quanto è utile per dimagrire, bruciare i grassi, tonificare i muscoli, ma anche per migliorare la flessibilità e l’agilità. Sono diversi i tipi di corda che si trovano: da quelle in cotone molto leggeri e maneggevoli che possono usare anche i bambini passando per quelle in nylon raccomandate soprattutto ai principianti, ma che possono anche usare gli esperti per migliorare le prestazioni.

Le corde in nylon sono adatte soprattutto per l’attività aerobica e forniscono ottimi risultati. Le corde in pelle hanno un costo maggiormente elevato e permettono di coinvolgere, durante la fase di esercizio, tutti muscoli del corpo. Sono indicate sia per esercizi aerobici, ma anche anaerobici. Al momento dell’acquisto, cercate di optare per una corda che sia della giusta lunghezza, ma anche proporzionata all’altezza di chi la usa.

Dal momento che si tratta di uno strumento ginnico che è possibile usare sia a casa, ma anche all’aperto, magari in cortile o in un parco, considerando che è possibile per via delle nuove disposizioni, sappiate che bisogna pensare anche alla tipologia verificando se sia meglio un modello più classico o una corda maggiormente tecnica.

Corda per saltare: esercizi

Ora che avete capito di che tipo di attrezzo ginnico si tratta, è bene cominciare a mettere in pratica l’uso della corda per saltare verificando alcuni esercizi e quale programma di allenamento eseguire per tenersi in forma a casa. Saltare la corda è alquanto facile dal momento che si tratta di un movimento naturale, ma ci sono alcune cose a cui bisogna prestare attenzione.

Per chi è neofita, si consiglia di partire in modo graduale aumentando d’intensità pian piano. Non è necessario allenarsi tutti i giorni, ma due o tre volte alla settimana sono sufficienti. Le scarpe devono essere ben ammortizzate. Inoltre, cercate di mantenere la postura sempre diritta al momento dell’esecuzione degli esercizi.

Con la corda per saltare si possono creare dei veri e propri circuiti di fitness in modo da ottenere i massimi benefici possibili e risultati. Prima di svolgere gli esercizi, bisogna imparare a saltare la corda tenendo i piedi uniti e il passo alternato. Potete cominciare, partendo dalla fase di riscaldamento ed effettuando prima alcuni saltelli sul posto e poi a ginocchia alte.

In seguito, passare a un allenamento a circuito con 4-5 esercizi da fare in sequenza e che si compongono di dalla corda a piedi uniti, a passo alternato, gli affondi, ma anche piegamenti sulle braccia per poi riposarsi per qualche secondo e ripartire nuovamente. Per allenare gli addominali, potete alternare il salto con la corda con un esercizio per il core.

Corda per saltare Amazon

Per chi vuole impiegare il tempo della quarantena allenandosi, la corda per saltare è uno degli attrezzi ginnici che non può mancare assolutamente. La classifica qui sotto vi mostra alcuni di questi modelli che sono tra i più apprezzati e consigliati dagli stessi utenti del noto e-commerce.

1)Sundried corda per saltare

Un attrezzo dotato di scanalature e rincalzatura antiscivolo in modo che le mani rimangano sul posto permettendo di saltare in modo comodo e senza problemi. Un allenamento adatto sia per la palestra che in sport quali la boxe o utile anche per allenarsi a casa. La corda è molto leggera con manici che si possono regolare e adatta per qualsiasi livello. Una corda per saltare professionale con maniglie ergonomiche. Un prodotto consigliato da Amazon’s Choice.

2)Leone 1947 nylon corda salto

Una corda da salto a livello professionale, quindi per gli esperti del settore. Lo spessore è di circa 8 millimetri e dotata di cuscinetti a sfera e con il manico ergonomico in modo da garantire un ottimo allenamento ed esercizio. La treccia in acciaio. Adatta a chi a già saltare la corda e usarla con una certa professionalità. In vendita con il 20% di sconto e un prodotto di Amazon’s Choice.

3)Toqibo corda per saltare

Sono due i modelli disponibili, con cavo e senza fili che permette di allenarsi senza problemi in qualsiasi posto della casa: dalla veranda al salotto, giardino, ecc. Dotata di un piccolo monitor a LED che visualizza la perdita di peso, il timer, le calorie e contatore. Potete anche impostare il promemoria del tempo o del salto per un migliore risultato finale. Le maniglie sono ergonomiche e l’impugnatura in gomma. Adatta sia a uomini che donne.

